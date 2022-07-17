Звезда российской сцены, кумир молодежи, обаятельная Zivert прилетела в Баку с большим сольным концертом в рамках летнего музыкального сезона SEA BREEZE Summer LIVE.

Зиверт — певица с негласным статусом «миллион»: одна на миллион по внешности и харизме, артистка, чьи клипы и песни в соцсетях и на музыкальных платформах переваливают многомиллионные отметки.

Певица уже выступала в Баку, на фестивале «ЖАРА», поэтому энергия и драйв нашей публики ей знакомы не понаслышке:

«Я знаю, вы все крутые и голосистые ребята», — неоднократно повторяла певица на протяжении вечера, благодаря поклонников за то, что знают наизусть все ее песни.

На сцену Zivert вышла с небольшим опозданием, но тем долгожданней была встреча переполненного зала под открытым небом. Как и на все предыдущие концерты SEA BREEZE Summer LIVE, билеты на этот также были полностью распроданы – мест не было ни в фан – зоне, ни в vip – зоне, не говоря уже о партере между этими двумя секторами.

Для самых преданных фанатов на концерте случился настоящий праздник – Zivert составила программу так, что хит сменял хит плюс горячие новинки в качестве бонусов — «Зеленые волны», «Три дня любви», «Каждому по факту», «Cry», «Life», «После меня» и др.

Не обошлось и без нашумевших дуэтов с Димой Биланом – «Это была любовь» и «Не болей», который певица исполняет с рэпером Баста, и который собрал в Youtube на данный момент свыше 70 миллионов просмотров.

Zivert умеет мотивировать свою публику и дарить любовь.

Это чувство на концерте она описала по-философски мудро и одновременно просто:

«Любовь — это такая штука, которую ни в коем случае не нужно искать и не нужно ждать – любовью нужно быть! Созидайте, помогайте, вдохновляйте, не ожидая ничего в ответ!», — слова певица сорвали шквал аплодисментов.

Вечер пролетел быстро, а прощаться не хотелось никому – ни Zivert, выложившейся на концерте на все сто, ни зрителям, которым удалось вызвать артистку на бис и пусть ненадолго, но все же продлить вечер.

«Прекрасный, жаркий южный вечер, я не забуду вас, Баку!», — пообещала Zivert, исполняя свой заключительный, кстати, самый новый трек «Wake Up». Танцевал к этому моменту весь Sea Breeze!

А потом случилась самая трогательная минута вечера — на сцену вышла мама Zivert, и певица с гордостью представила ее публике, поблагодарив за самый ценный подарок – за жизнь. Растроганная мама, в свою очередь, принялась благодарить публику:

«Спасибо вам за то, что любите мою дочь!», — более эффектного финала и не придумать. По традиции, концерт завершился фейерверком.

27 июля в рамках SEA BREEZE Summer LIVE в Баку выступит звезда турецкой эстрады Кенан Догулу.