Весть о коррективах в закон «О трудовых пенсиях» обсуждается сегодня на всех уровнях. Однако население и аналитиков больше волнует проблема повышения пенсионного возраста, оставившая за рамками социальной поддержки множество наших граждан.

Инициаторы идеи повысить возраст выхода на пенсию считают, что средняя продолжительность жизни в нашей стране – 77 лет. На это указывают механизмы подсчета пенсии, говорит экономист Эльданиз Амиров, основанные на расчетах месячной пенсии путем деления пенсионного капитала человека, выходящего на пенсию в возрасте 65 лет на сроки дожития. Упомянутая величина равна размеру минимальной пенсии, и вычисляется по формуле 250 (минимальная пенсия) х 144 (12 лет х12 месяцев).

По данным аналитика, в 2002 году умерло 11 588 трудоспособных граждан, в 2020 году их число достигло уже 27 991 человек.

«Сие означает, что смертность среди людей, не доживших до пенсии, возросла на 150%, — заметил он. – Причин тому несколько, а главная – это повышение пенсионного возраста. Вспомним, что до 2009 года трудоспособными считались мужчины в возрасте от 15 до 61 года, и женщины в возрасте от 15 до 56 лет. К позапрошлому году сей порог повысился: для мужчин до 64 лет, а женщин 61,5 года. Конечно же, в растущей динамике смертности свою роль сыграла пандемия коронавируса, но до нее, в 2019 году фиксировалось 19 тысяч смертей среди лиц, не достигших возраста выхода на пенсию, а причина – все тот же растущий возрастной порог. При этом с каждым новым шажком в сторону повышения пенсионного возраста число смертей среди трудоспособного населения страны увеличивается», — говорит Амиров.

Например, если при повышении пенсионного возраста с 55 до 56 лет количество смертей среди трудоспособных граждан возрастает на 300 единиц, когда эта возрастная планка поднимается с 65 до 66 лет, статистика смертности фиксирует уже 1000 летальных исходов. Все просто, поясняет эксперт, чем теснее установленный возрастной лимит приближается к средней продолжительности биологического возраста, тем выше смертность в среде трудоспособных граждан: «Хотя недавние дискуссии в Милли Меджлисе о снижении пенсионного возраста, конечно же, подняли эту тему, но подвижек не ожидается — дальнейшее повышение пенсионного возраста до 2027 года утверждено законом», — поясняет он.

По этому документу в промежутке на сегодняшний день — с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 62 года и 6 месяцев. А вот с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года возраст выхода на заслуженный отдых для сильного пола будет тот же, а вот для женщин эта планка поднимется до 63 лет. Статья 7 упомянутого закона гласит, что для мужчин в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин — в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года возраст выхода на пенсию поднимается ежегодно на полгода.

«Поскольку понижение пенсионного возраста сопряжено с расходами, ожидать понижения возрастной планки для выхода на пенсию наших тружеников не приходится, — уверен экономист. – При этом сложно поверить, что срок дожития (ожидаемый период выплаты пенсии) у выходящих на пенсию в возрасте 65 лет, укладывается в 12 лет, или 114 месяца. Поскольку подсчитать среднюю продолжительность жизни по стране мы не можем, приходится апеллировать к официальным данным – 77 лет. Но наблюдения показывают, что люди в среднем не доживают даже до 70 лет, достаточно приглядеться к надгробиям на наших кладбищах. Да, такой подход не профессиональный, но ежели такое прослеживается, значит, есть повод задуматься».

По отчетности Минтруда и социальной защиты, среднемесячный размер трудовой пенсии азербайджанцев вырос с 302,24 маната на начало января прошлого года до 331 маната на январь текущего года. Пенсии по возрасту — с 331,4 до 358 манатов, среднемесячный размер пенсии по инвалидности — с 260,9 до 290,8 маната, среднемесячный размер пенсии по потере кормильца — с 263 до 290,2 маната.

По свидетельству экономиста Неймата Алиева, учитывая ежегодно уменьшающееся число пенсионеров, расходы на прибавку к пенсиям компенсируются повышением пенсионного возраста. Скажем, за последние три года средний размер трудовых пенсий увеличился на 60 процентов. При этом заметно сократилось число пенсионеров – их осталось 1,2 млн человек (примерно на 30 тыс. меньше, чем в начале прошлого года).