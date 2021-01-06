Дотянет ли СНГ до 2030-го года?

На днях страны — члены СНГ провели свой очередной годичный саммит, но в онлайн режиме. Наше внимание в основном, привлекли два весьма важных момента. Во-первых, завершив свой председательский срок, Узбекистан передал полномочия другому члену Содружества – Беларуси. Во-вторых, члены организации приняли стратегию до 2030-го года.

Тут заставляет задуматься и даже смешит, провоцирует к иронии такое обстоятельство: Беларусь теперь переживает весьма неопределенные времена, неизвестно останется ли на своем посту многоуважаемый президент Александр Лукашенко, который по пребыванию на президентском посту является рекордсменом во всем СНГ?!

В прошлом году опытному «Беларусбаши» удалось худо-бедно завершить очередной избирательный календарь и процесс смены власти, но протесты оппозиции не только не прекращаются, даже набирают новую силу и поддержку.

Вдобавок, через 14 дней в США приступит к исполнению своих обязанностей новый президент Джо Байден, который, как ожидается, свой внешнеполитический курс начнет именно с Беларуси, потому что это теперь самое уязвимое место российской империи. И если Вашингтону удастся вывести Минск так же, как в свое время Киев из-под контроля Москвы, это, конечно, будет концом не только всех реальных геополитических амбиций Кремля, но и всего СНГ, как геополитического института — инструмента.

Многие аналитики настолько уверены в этом, что забывают такой факт, что Байден довольно престарелый человек, ему уже больше 78 лет, и он физически может не справиться с теми задачами, которые стоят перед ним.

Даже в Кремле чувствуется определенная тревога, потому что новая политика США обещает им новые санкции и не только чисто экономического характера.

Еще раз заметим, что экстрасенсы и астрологи пророчат другой сценарий, т.к., по их мнению, Байдену не удастся завершить свой президентский срок. Но лично нас тревожит другой момент: вице-президентом США Байден избрал проармянски настроенного политика Камалу Харрис, которая весьма успешно замыкает антитурецкий треугольник в высшем политическом Олимпе США (Байден, Пелоси и Харрис!).

Но думается, что в ближайшем будущем (если, конечно, это случится, т.е., если ей удастся добраться до вершины политического Олимпа!) вероятный политический преемник Джо Байдена постарается продолжить, в первую очередь, политику своего политического патрона, и основное место займут прежде всего такие государства, как Иран и Россия.

Что же касается чисто «калифорнийских оттенков» в политике госпожи вице-президента, нам тут вспоминается одна важная деталь, которую мы уже не раз вспоминали в других статьях – в большой политике иногда приходится идти против собственных симпатий и антипатий, потому что есть более важные, незыблемые государственные интересы…

А так мы не раз бывали свидетелями крушения самых крупных геополитических формул, альянсов и союзов – наше поколение даже стало свидетелем падения гигантской советской красной империи.

Наверное, то же самое произойдет и с СНГ. В одно время его называли формулой «культурного и прогрессивного бракоразводного процесса с Россией». Но через пару лет союз стал выражением геополитических амбиций Москвы. С помощью этой формулы-приманки Москве удалось сохранить часть постсоветских республик в своей орбите. Но в альянсе быстро произошла геополитическая поляризация, часть стран организовала ГУАМ и через пару лет гуамовская тройка, махнув рукой Москве, повернула свой политический вектор в Европу.

Иногда политологи жалуются, что развитые страны уже не интересуются постсоветским лагерем. Но это только видимость, тем более обманчивая видимость. Разве то, что три гуамовские республики стали на путь европейской интеграции не есть результат политики тех же западных стран?

В девяностые годы Бжезинский и другие известные идеологи-геополитики указали на Украину как на самую важную компоненту российской геополитической архитектуры, и вскоре после этого в этой стране произошла серия Майданов.

Сейчас на повестке дня стоит Беларусь. Хотя некоторые аналитики не исключают, что американский вектор давления может быть направлен и в сторону Центральной Азии, потому что США давно работают над транскаспийским проектом, разные авторы писали, что с этой целью США продолжают оказывать давление на лидеров Центральной Азии, угрожая им тем, что заморозят их банковские счета. Даже уход из большой политики казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева тоже связывают с этим обстоятельством.

Уход Беларуси из-под контроля стал бы для России не меньшим ударом. Потому что в этом случае Россия останется с парой центральноазиатских стран, лидеры которых из-за собственных интересов предпочитают сотрудничать с Москвой, и при первой же возможности эти страны будут переориентированы в направлении Турции и других региональных государств. Плюс, стратеги ЕС не отрицают, что работают над проектами формул сотрудничества со странами Центральной Азии.

Все это, конечно, перспектива будущего. Пока же в Кремле понимают, что с тюрками и тюркскими республиками надо дружить. Наверное, то, что через тридцать лет Кремль наконец-то проявил нейтральность в карабахском вопросе также связано с этим обстоятельством…