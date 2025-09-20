Гран-при Азербайджана останется в гоночном календаре «Формулы 1» еще на четыре года — до 2030 года включительно.

Как передает Report, об этом сообщила Бакинская операционная компания.

Срок действующего трехлетнего контракта истекает в 2026 году.

Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы 1, комментируя продление контракта, отметил:

«В Баку невероятно энергетическая атмосфера, и с момента проведения здесь нашего первого Гран-при в 2016 году гонщики «Формулы 1» неизменно получают теплый и восторженный приём от жителей Азербайджана. Трасса уникальна: техничные участки и длинные прямые, пролегающие через потрясающую береговую линию и исторический старый город, делают гонку насыщенной и захватывающей каждый год. Продление контракта отражает прочное доверие и приверженность между «Формулой-1″, правительством Азербайджана и промоутером».

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов со своей стороны подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Формулой 1 гарантирует, что страна остается мировым центром крупных спортивных мероприятий.

«За прошедшие годы Гран-при Азербайджана превратился в одну из самых ожидаемых гонок в календаре Формулы 1, демонстрируя не только захватывающие события на трассе, но и красоту, энергетику и гостеприимство нашей столицы. Это продление подтверждает нашу приверженность проведению мероприятий мирового уровня и еще больше укрепляет позиции Азербайджана на международной арене. Вместе мы продолжим представлять Баку как динамичный спортивный центр мирового уровня, приглашая болельщиков со всего мира ощутить как азарт Формулы-1, так и уникальный дух нашего города и страны».

Первая гонка Формулы 1 прошла в Баку в 2016 году. Тогда она называлась Гран-при Европы. С 2017 года гонка называется Гран-при Азербайджана.