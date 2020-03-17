Досуг в онлайн режиме: в Баку объявили конкурсы для творческих людей

Союз Кинематографистов Азербайджана и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проводят конкурс сценариев «Выдающиеся азербайджанцы России». Как сообщает #, сценарии принимаются на азербайджанском и русском языках, в электронном виде до 20 марта на электронный адрес [email protected]

По правилам, установленным организаторами, сценарии должны быть не более 52 минут. Конкурсные работы могут быть созданы в жанрах киноэссе, кинопортрет, киноисследование, при этом в основе каждой работы должен быть рассказ о судьбах выдающихся азербайджанцев, живших и творивших в России в XIX-XX вв.

Сценарии, представленные на конкурс, должны принадлежать автору, быть оригинальными и не экранизированными. Победителей конкурса определит экспертное жюри Союза Кинематографистов Азербайджана. Все они будут награждены дипломами и денежной премией.

Еще один творческий конкурс проводится Объединением фотографов Азербайджана (ОФА). Ввиду того, что в марте традиционное мероприятие ОФА «Открытые двери» не состоится, конкурс решено о перенести в онлайн формат. Тема конкурса — Həyat bir tamaşa. Участникам конкурса предложено поразмышлять на тему роли человека в повседневной жизни:

«Каждый день каждый из нас играет свою роль, подобно тому, как актер играет на сцене. Кто-то торопится на работу, кто-то спасает людей, кто-то строит дома, а кто-то просто наслаждается неспешными прогулками по бульвару», — подчеркивают организаторы конкурса, отмечая, что спектр присланных на конкурс работ может быть самым широким и разноплановым.

Как сообщили # в ОФА, работы на конкурс принимаются до 26 марта по электронному адресу [email protected] Каждый фотограф может представить на конкурс не более пяти работ, при этом, снимки также могут быть сделаны на камеру смартфона. Для этого организаторы утвердили специальную номинацию – «Мобилография».

И о других способах проведения досуга в виртуальном режиме.

Начиная с 18 марта, Азербайджанский Музей ковра запускает новый проект для всех, кто успел соскучиться по культурному досугу. Как сообщила директор музея Ширин Меликова, каждый день в 14.00 все желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по музею, которая будет организована посредством трансляции в прямом эфире на странице музея в сосцести Facebook.

Российский писатель, главный редактор журнала Russian Business Guide Мария Суворовская, известная азербайджанскому читателю по книге «Качели над Каспием», которую она написала под впечатлениями пребывания в нашей столице, также порадовала бакинцев радостной новостью, сообщив о том, что книга выложена в свободный доступ на сайте Президентской библиотеки Азербайджана. Книгу можно прочитать онлайн на двух языках — азербайджанском и русском.

«В предверии масштабной экранизации — это подарок всем, кто давно хотел прочитать «Качели над Каспием» на двух языках. А мне — большая честь и радость», — написала Мария Суворовская на своей странице в соцсети Facebook.

В книге представлены истории разных женщин, в определенный момент жизни попавших в ситуацию так называемых «эмоциональных качелей». Это отдельные истории любви, которые объединяет одно — желание выйти из затягивающего и депрессивного состояния неопределенности победительницей. И каждая из моих героинь находит свой выход из этого тупика. Одни истории заканчиваются «хеппи-эндом», другие – не так счастливо, как могли бы завершиться. Автор признается, что все сюжеты были выдуманы, но при этом каждая история вполне могла произойти в реальной жизни.

Прочитать книгу автора можно по следующим ссылкам: http://www.ebooks.az/book_mTWv9ZRz.html и http://www.ebooks.az/book_FrtPGhVq.html