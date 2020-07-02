Дорогие понты руководства АФФА

Вакцина от коронавируса, с которым борется ныне весь мир, в конечном итоге будет найдена и ковид будет побежден. Но, будет ли когда-либо побеждена страсть нынешнего руководства АФФА к очень недешевым понтам и изначально очевидным ошибкам, я лично очень сомневаюсь. Сомнения эти укрепились после появления в СМИ информации о том, что знаменитый в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может стать главным тренером сборной Азербайджана. Да, пока официального подтверждения этой информации и, тем более, утверждения Кина на должности коуча нашей сборной еще нет. Но, сама по себе информация о том, что ирландец рассматривается в качестве кандидата на этот пост, вопит о чудовищном отрыве руководства АФФА от реалий.

Да, Рой Кин был замечательным игроком. Он стал одной из легенд клуба «Манчестер Юнайтед» добившись с ним беспрецедентных успехов (включая 7 титулов чемпиона Англии и 4 кубка Англии, а также титул победителя Лиги чемпионов УЕФА). Чтобы была более понятна ценность достижений Кина добавлю, что такие великие футболисты, как бразилец Роналдо, немец Маттеус, француз Кантона и итальянец Баджо завершили свои карьеры, так и не познав радости триумфа в Лиге чемпионов. Да и вообще, Кин по праву считался одним из лучших центральных полузащитников на рубеже XX и XXI веков.

Но мы же сейчас не про Кина-игрока говорим, а про Кина-тренера. А тут к нему и, соответственно к руководству АФФА, если оно хочет подписать контракт с ирландцем, есть большие вопросы. В этой ипостаси Рой начал хорошо. В свой первый сезон в качестве главного тренера «Сандерленда», приняв клуб, находившийся на 23-м месте, он вывел его на первое, выиграв Чемпионшип и обеспечив выход клуба в английскую Премьер-лигу. Но, на этом успехи ирландца закончились и 4 декабря 2008 года руководство «Сандерленда» расторгло контракт с Кином по обоюдному согласию. С апреля 2009 по январь 2011 года был главным тренером клуба «Ипсвич Таун» и тоже без какого-либо успеха. Его статистика в качестве тренера «Сандерленда» такова: 42 победы, 17 ничьих, 41 поражение. В «Ипсвич Таун» все еще печальнее: 28 побед, 25 ничьих, 28 поражений.

Все это говорит о том, что просто невозможно назвать Роя Кина успешным клубным тренером. Он даже не середнячок, в его услугах так и не заинтересовался какой-либо ведущий английский топ-клуб. А там, смею полагать, в футболе разбираются не хуже, чем в руководстве АФФА. Что до тренерской карьеры Кина в сборной, то она состояла в том, что с 2013 по 2018 год он был ассистентом Мартина О’Нила в сборной Ирландии. Ассистентом, друзья мои, а не главным тренером. И вот после всего этого, два года находясь в статусе безработного тренера, Кин получает, судя по сообщениям прессы, предложение из солнечного Азербайджана. Согласитесь, что все это звучит, мягко говоря, удивительно.

И об этом, кстати, пишет ирландская пресса. Она напоминает про сложный характер Кина и про то, что ему почти 49 лет, и он может предпочесть не тренерское кресло, а посиделки в студии телеканала Sky Sports, где он будет наносить вербальные удары по футболистам, которые не выполняют свою работу. При этом, едва ли не единственным аргументом в пользу возможного назначения Роя главным тренером сборной Азербайджана называется то, что «богатое нефтью прикаспийское государство любит тратить и инвестировать деньги».

Издание Extra.ie, на которое ссылается Haqqin.az, и вовсе выдает убойный «аргумент». « Каких бы денег ни потребовал Кин от азербайджанцев, это не должно стать проблемой. Если Кин согласится, он будет щедро вознагражден»,- пишет данное СМИ. То есть, нас представляют в образе папуасов, у которых можно выменять золото на безделушки. Замечательна репутация у азербайджанского футбола! Браво, руководство АФФА! Правда, возникает еще один вопрос — а откуда у АФФА возможности для щедрого вознаграждения Кина?

В нашей стране нет нормального клубного чемпионата, зрители не посещали матчи первенства и до карантина, а сейчас его и вовсе нет. Чемпионат и Кубок страны остались недоигранными. В итоге, «Карабах», с 45 очками уверенно лидировавший в таблице за 8 туров до конца, объявлен чемпионом и сыграет в августе в Лиге чемпионов. «Нефтчи» (37 очков), «Кешля» (30) и «Сумгаит» (23) расположились на 2-4-х позициях и представят Азербайджан в Лиге Европы. Будут ли проводится эти игры с участием болельщиков, получит ли, соответственно, АФФА хоть какую-то прибыль, пока неизвестно.

Так откуда же средства на щедрую оплату работы Кина или кого-то иного в качестве коуча национальной сборной? Ответ может быть один — снова все надежды на «СОКАР». Ведь, в начале года Ровнаг Абдуллаев был переизбран президентом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на четвертый срок подряд. Но, насколько правильно выделять большие деньги на подписание тренера сомнительного таланта со сложным характером, особенно сейчас, когда вся нагрузка по обеспечению экономической стабильности в стране легла именно на СОКАР? Насколько уместны такие траты в пору резко упавших мировых цен на нефть и снизившихся доходов госнефтекомпании? Зачем нервировать граждан Азербайджана, в пору растущей безработицы и падения их доходов, новостями о готовности СОКАР щедро оплачивать услуги зарубежного тренера, да еще и такого проблемного, как Кин?

Все это похоже на очень недешевые понты. Расчет на имя Кина, как прекрасного в прошлом футболиста? Это даже не смешно. В футболе нельзя выиграть за счет былых чьих-то заслуг — как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Складывается устойчивое ощущение, что кое-кто хочет неплохо заработать на самом привлечении ирландца в сборную, навязывая откровенно сомнительного качества «товар». Априори понятно и то, что Кин, а также кто угодно на его месте, не сумеет превратить слабых игроков национальной сборной Азербайджана в сильный коллектив. Тут даже Гвардиола, Моуриньо, Клопп будут бессильны.