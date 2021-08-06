«Дорогу Победы» планируется сдать в эксплуатацию в конце сентября — начале октября 2021 года.

Oб этом сообщил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гидаят Рустамов в ходе брифинга, посвященного работе, проделанной за 6 месяцев 2021 года и предстоящим задачам.

По его словам, дорога начинается в селе Ахмедбейли на 149-м километре автомагистрали М-6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и проходит через город Физули, село Беюк Таглар, лес Топхана, село Дашалты и достигает города Шуша. Проектная длина дороги составляет 101.9 км, она будет состоять из 2 полос.

H.Рустамов также добавил, что 2-я автомобильная дорога в Шушу будет I технической категории. Она начинается на 157-м км магистрали М-6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, ее протяженность составит 81,6 км, с 4-6 полосами движения. Благодаря мостам и туннелям на дороге, будет обеспечена высокая скорость. Планируется, что автодорога будет сдана в 2024 году.