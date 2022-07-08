Государственный экзаменационный центр опубликовал в 12 номере журнала «Абитуриент» научно-статистический анализ экзаменов, которые состоялись в стране в 2021 году. Пока эксперты и руководители в системе образования анализируют этот материал, журналисты по достоинству оценили его и опубликовали интересные для широкой публики статьи. В жанре публицистики писать о статистическом анализе очень сложно, но необходимо.

Остановимся на разделе научно-статистического анализа «Международное сотрудничество ГЭЦ». В рамках сотрудничества Центр проводит экзамены по программам международного оценивания: TOEFL IBT, SAT, GRE и т.п.

Есть люди, которые знают об этих программах, но есть и такие, которые не имеют о них понятия. Как сказал один знакомый: «Откуда я знаю: еvdə bişməyib qonşudan gəlməyib (дома не варили, соседи не дарили)».

Объясним для несведущих. TOEFL IBT – это международный тестовый экзамен на знание английского языка, который проверяет навыки чтения, аудирования, письма и разговорного английского. Сертификат TOEFL IBT необходим для поступления в университеты и колледжи США, Канады и многих стран Европы, в том числе и в вузы Турции.

SAT – стандартизированный образовательный экзамен, результаты которого требуется предоставить при поступлении на программы обучения бакалавриата в колледжи и университеты США и Канады, Турции, а также в университеты других стран, где обучение ведется на английском языке. (P.S. От автора. Прошу читателя запомнить выделенное)

Экзамен определяет уровень готовности абитуриента к обучению в колледже и университете. Задания SAT проверяют базовые знания абитуриентов по математике и грамматике английского языка, а также навыки анализа текстов и написания сочинений. SAT Subject Tests — экзамены по отдельным дисциплинам (математика, физика, биология, история, иностранные языки), которые могут требоваться вместе с общим экзаменом SAT при поступлении в некоторые колледжи и университеты.

Статистический анализ ГЭЦ показывает, что количество желающих сдавать международные экзамены у нас в Республике увеличивается из года в год. В 2020 году желающих сдавать экзамен SAT было 251 человек (TOEFL IBT – 166 человека). В 2021 году, что желающих сдавать экзамен SAT, было уже 420 человека (TOEFL IBT – 434 человека). Нет сомнений, что желающих сдавать эти экзамены из года в год будет все больше и больше. Невольно возникает вопрос: можно ли с сертификатом SAT учиться у нас в стране, не сдавая вступительных экзаменов, просто участвуя в конкурсе. Случаются ведь форс-мажорные обстоятельства, когда абитуриент не может поехать учиться за границу.

С каждым годом увеличивается количество специальностей с обучением на английском языке в высших учебных заведениях Азербайджана. В 2021 году было уже 166 специальностей с обучением на английском языке. В Бакинском Государственном Университете – 21 специальность с обучением на английском языке, в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности – 25 специальностей, в Архитектурно-Строительном Университете – 8 специальностей, в Бакинской Высшей Школе Нефти – 10 специальностей, в Бакинском Инженерном Университете – 14 и т.д. Однако поступить на основе результата международного экзамена SAT можно только в университет АДА. И на этом спасибо. Прогрессивность и демократичность в процессе приема абитуриентов в университет АДА еще в том, что поступать можно и на основе результатов вступительных экзаменов, проводимых ГЭЦ. Есть над чем подумать ответственным за образование чиновникам. Совершенствование бесконечно. Без совершенствования нет движения вперед.

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