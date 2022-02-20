Третье вторжение Владимира Путина в Украину не будет ни «Крымом», ни «Донбассом», оно будет массированным, жестоким и решительным наступлением. Такой прогноз делает влиятельное американское издание The National Interest, специализирующееся на международной политике.

«Оно [вторжение] будет ужасным, и оно навсегда изменит Европу. Появятся миллионы беженцев, начнутся перебои на энергетических рынках, по всей Европе и в США возникнут экономические кризисы», — предостерегает автор статьи Джефф Хартман.

По его словам, последствия этой войны для Запада будут катастрофические, но их мало кто обсуждает, передает SOVA. «Именно так началась Первая и Вторая мировая война», поэтому, считает автор, требуется смелое и целенаправленное лидерство США, которые должны сплотить мир, встать на сторону Украины и убедить Путина.

В статье говорится, что беда Украины связана лишь с тем, что она имеет несчастье граничить с Россией. Путин хочет одного: чтобы Украина была его вассалом. Кроме того, он мечтает попасть в пантеон великих руководителей своей страны.

«После этой войны Россия установит свое постоянное военное присутствие в Беларуси, и эти войска будут противостоять Польше и Литве. Потом она переключит свое внимание на Грузию».

По мнению Хартмана, нужно предельно ясно рассказать Москве о последствиях вторжения в Украину. При этом, считает он, российская агрессия изменит Европу самым неожиданным образом, сплотив европейские страны и создав новые вызовы для безопасности РФ.

«Финляндия и Швеция наверняка задумаются о вступлении в НАТО. Начнется серьезный пересмотр заявки Грузии на вступление. Усиленные боевые группы передового присутствия могут быть расширены и укрупнены. Начнется давление на Россию с требованием вывести находящиеся в Калининградской области баллистические и крылатые ракеты малой дальности наземного базирования, чтобы лишить ее давнего преимущества».

В материале The National Interest также говорится: Владимир Путин убежден, что третье вторжение в Украину станет для него минутой славы. «Надо четко указать русским и Путину на то, что угроза для России столь же огромна, как и их планы».

Итак, автор считает, что следующей жертвой после Украины может стать Грузия. Но вряд ли Путин остановится, если ему удастся это. То есть, под угрозой весь наш регион, тем более, если учесть его когда-то высказанную мечту о восстановлении СССР? Насколько вероятен сегодня столь удручающий сценарий? И что может отвратить Путина от его воплощения?

На эти вопросы # согласились ответить известные российские эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Версии сейчас всего две. Первая, наиболее реалистичная, заключается в том, что вечные попытки Путина шантажировать Запад подведением войск к границам Украины, встретили жёсткий отпор со стороны США и партнеров, которые развернули ответную массированную и единую информационную кампанию против Кремля, каждый день повторяя, что Путин нападет, точно нападет, завтра нападет и так далее. Хотя Путин в очередной раз хотел шантажировать, угрожать, но на большую войну у него нет ни желания, ни возможностей, так как все риски в Кремле понимают очень хорошо. Война для России — начало конца, горы трупов, падение экономики. Война для Путина и его шайки — падение рейтингов после прибытия сотен и тысяч трупов российских граждан, гигантские потери денег, включая, в первую очередь, их деньги, деньги чиновников и олигархов, изоляция, постепенный, но неотвратимый отказ от закупки энергоресурсов и так далее. То есть нет вообще никаких причин или выгод от полномасштабного вторжения, сопоставимых с ущербом (даже если забыть, что это абсолютно бессмысленная война и потеря жизней).

Поэтому текущая эскалация выглядит больше как попытка Кремля отыграться и выйти вперёд в информационной войне. «Раз вы поднимаете ставки, мы поднимем еще выше». Проблема в том, что Запад в своей кампании рискует только деньгами Украины, которые сам же Запад компенсирует. Украина за время кризиса потеряла около 8,8 миллиарда долларов, возврат которых Запад ей уже гарантировал в разных формах. Ну и нервы конечно. Кремль же в своей информационной войне пойдет на любую эскалацию, включая теракты и жизни. Кроме того, когда существует такой серьезный накал с участием армии и столько оружия собрано в одном месте, достаточно спички, чтобы рвануло, даже если это не входило в планы. Поэтому ситуация сейчас очень плохая.

Вторая же версия заключается в том, что Путин сошел с ума и никакие риски и ущербы ему не важны. Этот сценарий долго анализировать нет смысла. При такой ситуации Путин может напасть на кого угодно и когда угодно, так как терять больному человеку нечего. Тут уже не только Грузия, но и все соседи должны чувствовать угрозу и готовить себе надежные плацдармы и союзы для сдерживания. Конечно, это не касается ни Европы, ни США. Даже больной Путин не будет нападать на тех, кто легко его уничтожит. Напомню, что военный бюджет России миллиардов 60, а у одних Штатов (без НАТО) — 750 миллиардов.

Алексей Романов, журналист, блогер:

— Здесь многое, почти всё, зависит от исходной точки зрения. Их может быть несколько.

Самая распространенная на сегодня та, которую озвучивают процитированные авторы: агрессивные планы Москвы, третье вторжение, большая война, изменившийся до неузнаваемости мир. По-своему такая картина мира не противоречива, и выводы, которые делают ее сторонники, убедительны.

Другая точка зрения принадлежит российским властям: никакого вторжения никто не планирует, вдоль границ Украины идут законные учения, напряжение связано с агрессивной политикой США и НАТО. Как ни странно, но при прямо противоположных исходных посылках такая позиция неизбежно ведет к тем же результатам — вторжение (только в этом случае украинское, в ДНР и ЛНР), большая война, взаимные санкции, огромные потери и Запада, и России, и Украины, необратимо изменившийся мир.

И наконец, есть третья точка зрения, которая кажется самой невероятной, но которая единственная не ведет к войне.

Согласно этому взгляду, то, что происходит уже четвертый месяц в отношениях Запада, России и Украины, и что уже привело мир на грань реальной большой войны, начиналось как информационная (дезинформационная) кампания, организованная администрацией США.

Целью этой кампании было оказать психологическое давление на украинское общество для того, чтобы оно согласилось на выполнение так называемых Минских соглашений. Выполнив под страхом якобы неизбежного разрушительного российского вторжения эти договоренности, Украина в значительной мере утратила бы свой суверенитет, но зато был бы раз и навсегда решен «украинский вопрос», были бы удовлетворены аппетиты Путина и на некоторое время Россия бы перестала быть проблемой для США, руководство США смогло бы заявить о своей огромной победе в сдерживании России и вернуть поддержку избирателей.

Россия в игру американской администрации включилась не сразу, но включившись, быстро подняла ставки на необычайно высокий уровень, что и привело мир на грань реальной войны.

Такая интерпретация событий может быть названа конспирологической, но она подкреплена рядом довольно убедительных доказательств и только она дает надежду, что мир избежит большой войны — в этой модели ни один из игроков не заинтересован в ее реальном возникновении, всем важна лишь имитация «неизбежного вторжения».

Впрочем, эта имитация уже настолько точно воспроизводит реальность, что конфликт может вспыхнуть вопреки желаниям главных участников. А мирный выход из ситуации возможен только за счет интересов Украины, которая должна будет согласиться на потерю своего суверенитета.