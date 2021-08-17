Талибы захватили Кабул, и теперь весь Афганистан под их властью. Какое-то время возможно существование переходного правительства, но это чисто техническое мероприятие. Ясно, что в этом регионе Азии и даже во всем мире возникла другая политическая и геостратегическая реальность.

С учетом того, что движение «Талибан» состоит из некоторого количества фракций и довольно значительной самостоятельности полевых командиров, предстоит определенный период консолидации новой власти. Как показывает практика, сделать это не так и просто, поэтому руководителям талибов придется отложить внешнеполитическую активность и сосредоточиться на проблемах внутри страны.

Среди упомянутых проблем выделим три.

Первая. «Талибан» в первую очередь национальное движение пуштунов. И в этой связи придется найти общий язык с национальными меньшинствами — узбеками, таджиками, хазарейцами, белуджами и др. В противном случае возможна в том или ином виде гражданская война, в которую неизбежно будут втянуты как минимум соседние государства.

Вторая. У правительства талибов весьма туманные экономические и финансовые перспективы. Германия уже заявила, что не предоставит ежегодную финансовую помощь в размере €450 млн. Внешняя финансовая помощь и расходы военных из коалиции НАТО составляли значительную часть афганского бюджета. Конечно, можно начать получать прибыль с выращивания наркотиков и заполнять финансовые пробелы героиновыми деньгами. Тем самым шантажировать Запад и добиваться возобновления помощи в обмен на ограничения наркотиков и наркотрафика. Здесь все неустойчиво и неочевидно.

Третья. Военные операции в Афганистане идут с прямым участием иностранных террористических группировок. После захвата власти в регионе его отдают под управление талибских губернаторов и полевых командиров. Они лучше знают людей, поэтому не вызывают неприятия у местного населения.

Однако у этой практики есть исключение. Пять приграничных уездов провинции Бадахшан, граничащей на севере и северо-западе с Горно-Бадахшанской автономной областью и Хатлонской областью Таджикистана, после захвата были отданы под управление группировки «Джамаате-Ансарулла».

Последнюю называют таджикским филиалом «Аль-Каиды» во главе с Махди Арсланом. Его настоящая фамилия Шарипов, происходит он с востока Таджикистана. Похоже, что талибам, по крайней мере, пока, эта территория, населенная таджиками не очень интересна. Вот таджикскому филиалу «Аль-Каиды» совсем наоборот.

Можно предполагать, что такая передача под управление террористов отдельных регионов в будущем кое-где продолжится. И это предмет большой озабоченности таджикских, киргизских и узбекских властей и далее руководителей Казахстана и, конечно, в Москве.

Причины подобного положения недостаточно ясны на сегодняшний день. С одной стороны, «Талибан» заверял Россию и Китай, что у него нет планов выхода за пределы границ Афганистана, но есть серьезные основания полагать, что сил и особого желания, по крайней мере, сейчас, сталкиваться с террористическими группировками, нет. Вооруженное противостояние с ними грозит своего рода войной с организованным и хорошо вооруженным противником. «Талибану» такое совсем не нужно и это очень большая проблема со многими неизвестными.

Даже если предположить, что лидеры талибов будут сосредоточены на внутренних проблемах, все равно придется решать вопросы с сопредельными государствами.

Начнем с Ирана. Здесь проблемы с ираноязычными хазарейцами. Они придерживаются шиизма, и иранское руководство считает себя их защитниками. Отношения этого народа с центральными властями Афганистана всегда были либо напряженными, либо недружественно нейтральными. Так что проблема и для новых властей в Кабуле и для Тегерана довольно сложная и без какого-либо внятного решения.

Следующий предмет противоречий — вода. В Афганистане начинаются реки, которые потом текут по территории Ирана. В каждой стране это засушливые территории со всеми вытекающими последствиями.

Наибольший сток дает река Гильменд, обеспечивающая водой иранский Систан и Белуджистан, весьма засушливые районы. Вторая по значению — протекающая рядом с Гератом река Герируд. Третья — протекающая через Фарах река Фарахруд. Все они уходят на иранскую территорию.

По разработанной президентом Ашрафом Гани программе на этих трех реках начали возведение плотин для регулировки стока, что очень важно для засушливых районов в Нимрузе, Фарахе и Герате. Это очень не понравилось Тегерану, и иранские спецслужбы начали подрывную деятельность против тогдашнего правительства Афганистана.

Месяц назад в Тегеране побывала делегация «Талибана» и были достигнуты необходимые договоренности.

Первой без боя сдалась провинция Нимруз. Хотя перед этим два батальона пограничных войск в уезде Канг севернее Заранджа пытались дать талибам отпор. Только после недельных боев, когда талибы зашли через территорию Ирана, уезд был захвачен. В направлении иранского КПП бежало руководство провинции, за ним батальон полиции, а за ними и все население. На КПП немедленно прибыл ни много ни мало командующий пограничными войсками Ирана. Очень редкое и в чем-то символическое явление.

Захватившие территорию талибы открыли плотину Камал-Хан, пустив воду в нерегулируемом режиме на иранскую территорию. При этом плотины чрезвычайно важны для афганской экономики, но талибы демонстративно пренебрегли этим фактом. Наверное для демонстрации соблюдения достигнутых договоренностей.

Вообще столь стремительное падение светского афганского режима порождает подозрение, что это не столько военная слабость кабульских властей, сколько результат негласных договоренностей между США, талибами и Пакистаном. Внезапный отказ американцев от ранее обещанной воздушной поддержки афганской армии в чем-то служит подтверждением отмеченной договоренности.

Вашингтон еще во времена администрации Обамы стремился уйти из Афганистана. Тогда по ряду причин этого не произошло, но теперь администрация Байдена выполняет то, что ей оставил Трамп.

С учетом нынешней политической обстановки для Вашингтона Афганистан стал очень обременительным во всех отношениях. Ресурсы нужны для решения других задач. Пусть теперь голова болит у Москвы и Пекина, и они тратят свои финансы и не только на решение задач, вытекающих из отношений с новыми властями в Кабуле.

Вашингтону было бы гораздо удобней, если за Афганистаном будет присматривать Пакистан. Ему это делать проще и есть довольно много из того, что связывает Исламабад и талибов. К тому же это еще больше привяжет важнейшего американского союзника в Южной Азии и даст определенную свободу в выстраивании отношений с Дели.

Задача формирования антикитайского блока не снята и над ней усиленно работают. Индия в таком блоке очень важна, а Пакистан будет занят своими западными соседями и станет более аккуратным в отношениях с Пекином.

Афганская история сделала новый виток, и выстраивание отношений с соседями будет довольно сложной и противоречивой задачей новых властей в Кабуле.