Соседи Криштиану Роналду недовольны строительством особняка футболиста.

Особняк в Португалии – в пригороде Кашкайша, Кинта-да-Маринья – должны были достроить к июлю этого года, но сроки переносили.

Кроме того, вырос и бюджет: изначально возведение особняка оценивали в 21 млн евро, сейчас речь уже идет о 25 млн.

«Предстоит еще минимум год работ. Мы сыты по горло. Уже три года идут строительные работы.

Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица перекрыта уже несколько месяцев, мой сад полон пыли. Все из-за «пирамиды» фараона Роналду», – сказал один из соседей.

Соседи также жалуются на невозможность уединиться, поскольку из окон особняка Роналду видно чужие участки.

Отмечается, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии пытался купить у отеля поле для гольфа, прилегающее к особняку, но ему не продали его. (sports.ru)