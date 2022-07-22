Соседи канцлера ФРГ Олафа Шольца периодически находят в мусорном контейнере или возле него важные документы, среди прочего они обнаружили и документ о саммите G7.

В ноябре прошлого года в шикарном жилом комплексе в центре Потсдама соседи Шольца обнаружили черновик речи, которую министр образования Бранденбурга и жена канцлера Бритта Эрнст произнесла несколькими днями ранее в парламенте федеральной земли.

Недалеко от контейнера также были найдены распечатанные листы из ее рабочего ежедневника, по которому можно узнать кто находится в отпуске, с какими должностными лицами она встречается, когда у нее обеденный перерыв, и переписка с представителями одной из языковых школ Гамбурга.

Документы, которые дают представление о личной и официальной жизни четы, часто можно найти в коммунальных отходах. Судя по всему, это жена Шольца выбрасывает конфиденциальные документы, не уничтожив их предварительно.

В их семье также выбрасываются документы, официально классифицированные как конфиденциальные. Так, вскоре после саммита G7 в Эльмау листок бумаги с фотографиями и «краткими профилями» глав государств и правительств оказался в мусорном ведре домашнего хозяйства.

По сути это общедоступная информация, однако супруге канцлера не следовало выбрасывать бумагу в бытовые отходы, потому что МИД ФРГ классифицировало ее как «секретную информацию — только для служебного пользования». (gazeta.ru)