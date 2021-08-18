Бывают юбилеи и анти-юбилеи. Первые всегда празднуют, даже отмечают пышными торжествами. Вторые же наводят печаль и на размышления о том, как же поступить, чтобы такого больше не повторилось?

Берлинская стена, анти-юбилей которой отмечали в прошлую пятницу, относится к вторым – да, СССР построил эту стену 13 августа 1961-года, чтобы раз и навсегда помешать объединению немцев. Но намерения советов не сбылись – в 1989-м году стена пала, и разделенная Германия объединилась. Но люди всегда будут помнить времена, когда империи решали: жить народам вместе или же нет?..

Признаться, годовщина этого события каждый год навевает мысли о том, что и мы являемся разделенным народом. В то время, когда была разрушена берлинская стена, мы также разрушили пограничные столбы и проволоки между Ираном и Азербайджаном. Но объединиться мы так и не смогли.

Тогда оба государства – и СССР, и Иран — были заинтересованы в том, чтобы как-то стимулировать необдуманные шаги азербайджанцев, а потом воспользоваться этим против самих же азербайджанцев. «Исламские фундаменталисты» — это был готовый ярлык и Советы постоянно стремились навещивать его на азербайджанцев. Именно под этим предлогом советские войска в 1990-м году вторглись в Азербайджан, не пощадили даже детей…

Теперь мы свободны и скоро будем отмечать тридцатилетие независимости. Приблизительно тридцать лет назад куски пограничной проволоки мы дарили друг-другу как сувениры, но, подчеркнем, к сожалению, нам не удалось объединиться с южно-азербайджанскими братьями.

Мало того, теперь, когда люди говорят о Южном Азербайджане, почти все, особенно молодые, думают, что речь идет о Лянкаране или же Масаллы, а не о Тебризе или Ардебиле…

Но возникает вопрос: можем ли мы считать себя свободными на этой маленькой территории Северного Азербайджана? Можем, однако мы свободны настолько, насколько может быть свободным народ, живущий на границе с Россией…

Россия и Иран даже теперь хотели бы воздвигнуть стены вокруг Азербайджана. Иран, например, с одной стороны стремится проектировать свою политическую модель на азербайджанскую действительность, с другой — подчинить нашу внешнюю политику собственным интересам. Например, несмотря на то, что прошло тридцать лет со дня обретения независимости, нам пока так и не удалось построить симметричные дипломатические отношения с Израилем.

О России вообще даже упоминать не стоит. Эта страна давным-давно обозначила свои вторичные границы, объявив все постсоветское пространство зоной своего влияния. Из-за давления Москвы мы до сих пор не можем строить полноценные отношения с ЕС, хотя тут есть другие обстоятельства местного характера. Ведь несмотря на давление Москвы и Тегерана смог же Ереван открыть свое посольство в Израиле и подписать договор с ЕС!

Мало того, Армения в ближайшее время получит от ЕС два миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Складывается такое впечатление, что разрушены не наши города и села, а армянские…

Мы же по некоторым параметрам топчемся на месте. В прошлом году Россия решила изменить собственный имидж, выступив в качестве миротворческого государства — продемонстрировала нейтралитет в карабахской проблеме, и мы, воспользовавшись этим, вернули оккупированные территории. Но Россия тоже получила свое, вернувшись в регион под ликом миротворца.

Однако, чувствуется, что это еще не все. В последнее время режим прекращения огня перманентно нарушается. Куда же смотрят русские миротворцы? Разумеется туда, куда приказывает Кремль…

Вероятно, Москва ждет Баку, как минимум, в своем Евразийском Союзе, именно по этой причине наши территории постоянно обстреливаются армянами.

Да, после падения берлинской стены многие народы получили свободу. Эту дату отмечают и русские, но как анти-юбилей — думают, как же им поступить, чтобы больше подобное не случилось, и где им стоит воздвигнуть новые стены, чтобы Россия навеки осталась самым большим государством мира.

Но есть такая поговорка, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса…