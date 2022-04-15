Воистину прав был древнегреческий философ Гераклит: все течет, все меняется. Поэтому то, что мы наблюдаем в Армении не утопия, даже не сон, а действительность. Помнится, как мы удивились, когда появилась известная нашумевшая статья экс-президента Левона Тер-Петросяна.

Это статья до сих пор цитируется, и сам Тер-Петросян считается политиком, который пытался донести до своего народа правду о нагорно-карабахской политике. Да, эта смелость дорого обошлась первому армянскому президенту, он вынужден был подать в отставку…

К чему мы все это говорим? Теперь в Армении говорить о мире с Азербайджаном обычное явление. Об этом говорит и сам Пашинян, и его министры и депутаты. Поэтому мы должны изменить наше отношение к пашиняновской власти.

Возможно, это прозвучит спорно, но Пашинян делает все, чтобы армянские политики, общественники и журналисты приняли новейшие мирные инициативы в армяно-азербайджанской и армяно-турецкой плоскостях. Это обходится ему не очень легко. Но старается, делает все, чтобы мирную инициативу поддерживали как можно больше слоев армянского общества.

На днях поступило сообщение, что армянская сторона приняла пять базовых принципов, предложенных Азербайджаном.

Затем и сам премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном.

Раньше такого не было. Помнится, стороны не находили общего знаменателя. Баку настаивал на поэтапном разрешении конфликта, а Ереван на пакетном варианте. Сейчас всего этого нет: нет, даже слова о «статусе» Нагорного Карабаха, который десятилетиями выступал, как главная причина разногласий между сторонами. Все это конечно, обнадеживает и радует.

Но читатель может не согласиться с нами, заметив, что главное не слова, а дело. Конечно, эта проблема есть. Но со временем и она решится. На данном этапе мы должны понять, что можем работать с пашиняновской властью. Лучшая власть на замену не придет.

Поэтому надо относиться к ней конструктивно. Безусловно, мы не должны забывать о рычагах давления на Армению – агрессора надо постоянно принуждать к миру. На днях стало известно, что газовое снабжение Ханкенди зависит от Баку. Это весьма серьезный рычаг давления.

Плюс, санкции, принятые против России, негативно отразятся и на экономике Армении. На различных уровнях армянам не раз советовали изменить региональную политику своей страны, строить новые отношения с Турцией и Азербайджаном, потому что экономическое и политическое процветание каждого государства зависит от его отношений с соседями. Помнится, это довели до сведения Пашиняна не только бывший помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, но и американский экономист армянского происхождения Д.Аджемоглу.

Чувствуется, что Пашинян близок к пониманию этой прописной истины. Это весьма существенный момент. В регионе партнерами Армении являются Иран и Россия, которые находятся под тяжелыми санкциями. Признаться, сейчас России не до Армении, скоро украинская война полностью поглотит ее.

На днях главы соседних государств – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а до этого премьер –министр Великобритании посетили Киев. Это является весьма важным и многозначительным политическим жестом, по всей вероятности, означающим, что Москве не видать Киева…