Доллар укрепился к мировым валютам

Доллар США ускорил рост по отношению к большинству валют. Поддержку доллару оказали превзошедшие прогнозы статданные по рынку труда США и новость о принятии пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, при этом опасения в отношении инфляции ослабли, отмечают эксперты DailyFX.com.

Между тем эксперты UBS Global Wealth Management отмечают, что евро может укрепиться к доллару в ближайшие месяцы на фоне восстановления мировой экономики и мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,5%. Более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,4%.

«Курс доллара укрепляется на валютном рынке, — сообщил депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. – Евро принялось дешеветь к американской валюте. Поскольку если раньше, чтобы купить 1 евро, требовалось заплатить $1.20, сейчас обменный курс в паре евро – доллар упал до $1,18 за единицу валюты Евросоюза. Кроме этого, американская денежная единица укрепилась ко всем мировым валютам. После недавнего обвала турецкой лиры, началось удешевление к доллару российской валюты. И если еще неделю назад доллар стоил 72 рубля, сейчас курс доллара на Московской бирже превысил отметку 76 рублей».

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,42 копейки и составил 76,22 рубля, сообщает ТАСС. Дальнейшую ситуацию на валютных рынках будут определять несколько факторов, информируют СМИ. Среди них — цены на нефть марки Brent (с 8 марта она подешевела сразу на 10 долларов), а также планы США о вливании в экономику еще трех миллиардов долларов на структурные проекты. Турецкая лира обвалилась на открытии торгов в понедельник после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил главу центрального банка через два дня после повышения ключевой ставки. Курс с 7,22 лиры за доллар в пятницу подскочил до $8,3415 и едва не обновил исторический минимум, показанный в ноябре прошлого года.

Повышение курса доллара обусловлено разработкой нового пакета финансовых стимулов в Соединенных Штатах и ​​усилиями Федеральной резервной системы по нормализации денежно-кредитной политики, говорит экономист. «В то же время рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз экономического роста США в 2021 году с 4,5% до 6,2%. При этом нельзя исключать и сугубо местные, специфические причины обесценивания национальных валют по отношению к валюте США в ряде стран, включая Россию и Турцию», — говорит Байрамов. Касаясь перспектив котировок маната к доллару он заметил, что вмешательство Центрального банка в валютный рынок будет решающим в Азербайджане. А значит, изменения в паре манат – доллар в условиях изменчивых реалий мирового валютного рынка будут зависеть от позиции Центробанка.

Несмотря на некоторый рост доллара, связанный с доходностью облигаций, по сути, правительство США, государственный долг которых уже превышает $27 трлн, печатает больше денег. За время коронавирусных локдаунов правительство одобрило выделение финансовых средств для стимулирования экономики в размере $4,8 трлн, что в целом запустило маховик инфляции и падение доллара к сырью – нефти, золоту, продовольствию. По мнению экономиста Василия Колташева, даже торгуя за доллар, его нельзя использовать как средство хранения, потому что за прошедшие с начала мирового финансового кризиса 12 лет его покупательная способность сильно упала, это инфляционный доллар. «Резервировать в долларах – значит брать на себя американскую инфляцию. Получили доллары – постарались от них избавиться», — сказал эксперт.