Доказательство смерти футбола в Азербайджане

Всем тем сказочникам, которые продолжают утверждать, что в Азербайджане есть большой футбол, я бы посоветовал обратить внимание на происходящее в последние дни в Украине. Итак, все началось с того, что появилась информация о подписании контракта сроком на 2 года с возможностью продления ещё на один год между киевским «Динамо» и румынским тренером Мирчу Луческу. Тем самым, под чьим руководством донецкий «Шахтер» восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз Кубок Украины, семь раз Суперкубок Украины и один раз Кубок УЕФА.

О том, сколь яростным было, есть и будет противостояние «Динамо» и «Шахтера» известно любителям футбола далеко за пределами Украины. Матчи между данными клубами превращались в настоящее дерби, в невероятный коктейль из эмоций. Каждый из этих поединков проходил при заполненных до отказа трибунах, десятки тысяч болельщиков поддерживали своих любимцев. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что новость о назначении Луческу коучем «Динамо» вызвала в стане киевлян жуткое недовольство.

Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов, к примеру, поиронизировал над ситуацией, напомнив про то, что Луческу уже 75 лет. «Возраст? Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать – надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья. Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю»,- заявил он.

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что – ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу»,- так прокомментировал это назначение легенда советского и украинского футбола Олег Блохин.

И тут имеет смысл напомнить, что в 2019-м году издание France Football опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Бывший тренер «Динамо» и сборной СССР, легендарный Валерий Лобановский занял в этом рейтинге 6-е место. Луческу занял в рейтинге 41-е место и в интервью румынским СМИ заявил, что Лобановский ничего не добился заграницей. «В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него абсолютно не было никаких результатов за пределами Украины»,- заявил румын.

Ерунду сморозил, конечно. Ведь, Лобановский привел киевское «Динамо» к победам в Кубке Кубков в 1975 и 1986 годах, а также к победе в Суперкубке Европы. Он вывел сборную СССР в финал Чемпионата Европы 1988 года. В целом, Лобановский — второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола и самый титулованный футбольный тренер ХХ века. Ордена ФИФА «За заслуги», наивысшие награды ФИФА, за весомый вклад в развитие футбола. То есть, Луческу до Лобановского, как Рашаду Садыхову до Паоло Мальдини.

В том числе и поэтому так возмутились новости о назначении румына улььтрас киевского «Динамо». Лидер ультрас Алексей «Декстер» высказал позицию фанатов. «Болеть за такое «Динамо» никто не будет. Бойкотирование матчей – не самый правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выразим свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях «Динамо». Встречу болельщиков с Игорем Суркисом трудно назвать диалогом. Он считает себя абсолютно правым и ведет себя в стиле «Мои деньги. Что хочу, то и делаю». Сейчас к болельщикам такое отношение… О нас всех вытерли ноги. Какими бы не были результаты, даже если Луческу выведет «Динамо» в ЛЧ или добьется каких-то успехов – это все равно будет восприниматься, как о нас вытерли ноги. Все. Иначе никак»,- заявил он.

Да, несмотря на это, Луческу уже прибыл в Киев и готовится начать работу. Но совершенно очевидно, что долго в «Динамо» он не задержится. Ведь утльтрас клуба могут многое — бойкотировать игры клуба, лишая его существенных доходов от продажи билетов. Они могут прийти на стадион и скандировать такие лозунги в адрес Луческу и Суркиса, что им проще будет сквозь землю провалиться от стыда. В целом, в Украине футбольные болельщики давно уже представляют реальную силу.

А теперь, оглянемся на наши реалии. Есть ли в Азербайджане реальное дерби, сродни тому, что представляют собой матчи киевского «Динамо» и «Шахтера»? Нет. Потому, что нет в Азербайджане клубов такого уровня, да и в целом наш чемпионат представляет собой довольно унылое зрелище, не представляющее интереса для футбольных болельщиков из-за рубежа. Вы можете себе представить украинцев, что спешат в пабы, дабы увидеть матч «Карабах»-«Нефтчи»? Вот и я не могу. А азербайджанские болельщики с удовольствием и регулярно смотрят дерби «Динамо» и «Шахтера». Почувствуйте разницу.

А еще, бросьте взгляд на трибуны во время матчей первенства республики. Не сейчас, а ранее. Они проходили при постыдно низком количестве зрителей. И это – объективна реальность. Нет у нас своих ультрас, которые бы могли указывать руководствам клубов, кого покупать из игроков, кого приглашать в качестве тренера. Нет в нашей стране не то чтобы мощного, но хоть какого-то болельщицкого движения. А значит, нет и самого футбола.