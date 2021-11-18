Минтруда информирует о возросших доходах Государственного фонда социальной защиты. Казалось бы, радужный прецедент, однако число пенсионеров за последние годы пошло на убыль.

Как выяснилось из данных, представленных под занавес года профильным ведомством, доходы ГФСЗ за январь-октябрь составили 4 млрд 372 млн манатов, что на 9,5% больше показателя десяти месяцев прошлого года. По имеющимся данным, за это время поступления в фонд по обязательному социальному страхованию увеличились на 10,1%, социальному страхованию от внебюджетных организаций — на 10,5%, от бюджетных — на 4,4%. При этом расходы самого фонда главным образом на выплаты населению выросли лишь на 3,7% — до 4 млрд 54 млн манатов.

Как тут не вспомнить выступление министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, сообщившего, что за десять месяцев этого года ликвидированы пенсионные дела общим бюджетом в полтора миллиарда манатов. Впрочем, активизация ведомства в этом направлении берет начало с 2018 года. На этом фоне по итогам двух последующих лет Минтруда приостановило выплату пенсий на общую сумму 404 млн манат, сэкономив только в прошлом году 246 млн манатов.

Кстати заметить, недавняя отчетность Счетной палаты подтвердила многократные выступления независимых экономистов, проливающие свет на значительную убыль в рядах пенсионеров, которая наблюдается в процессе проходящей в стране пенсионной реформы. Как сообщает высший орган финансового аудита, пенсионеров по возрасту в стране стало меньше на 2,3 тыс. человек к июлю этого года. Количество получающих пособия по инвалидности граждан уменьшилось на 15,5 тыс. человек. Правда,число семей, получающих пенсию по потере кормильца, увеличилось на 3,1 тыс. Внепарламентская оппозиция критикует социальную политику правительства, которая, по их мнению, повышает социальную напряженность в обществе и ухудшает положение семей с низкими доходами. Правительство не реагирует на эти обвинения.

Здесь надо заметить, что до начала реформы на 1 января 2017 года пенсионеров в Азербайджане было 1 315 227 человек. За один только 2018 год в результате повышения пенсионного возраста их ряды сократились на 20,9 тыс. человек — с 1, 320,4 тыс. до 1, 299,5 тыс.

Если еще четыре года назад в стране было 1 328 000 пенсионеров, то к 1 июля текущего года их число сократилось до 1 214 000. За упомянутый временной отрезок фактическое число пенсионеров уменьшилось на 114 тыс. Согласно подсчетам, еще четыре года назад пенсионной системой было охвачено 13,7% населения, а сегодня — 12,1%. Пенсионная реформа в Азербайджане, говорят независимые эксперты, сводится к тому, что государство снимает с себя обязательства по обеспечению граждан преклонного возраста пенсиями и перекладывает их на плечи будущих поколений.

Особенно впечатляет статистика уменьшения числа получателей пенcий по инвалидности по итогам войны. Независимые аналитики акцентируют внимание на участившиеся случаи необоснованных задержек с выплатой пенсий по инвалидности. При этом фундаментальные вопросы, такие как объективность и гибкость в системе управления профильного ведомства, отошли на второй план. К этому надо добавить, что минувшие годы, прошедшие под знаком социально значимых подвижек, отметились повышением минимальной оплаты труда и пенсий. Однако повышение пенсионного возраста привело к тому, что за рамками пенсионного обеспечения остались тысячи граждан. Сэкономленные таким образом средства пошли на повышение пенсионных пособий.

В ходе парламентских обсуждений проекта государственного бюджета на следующий год отдельные депутаты выступили с предложением о досрочном выходе на пенсию лиц, имеющих достаточный для этого пенсионный капитал. Сообщается, что Минтруда обсуждает этот вопрос.

На сегодняшний день социальные выплаты (пенсии, пособия, адресная социальная помощь и т.д.) получают в нашей стране 2,4 млн человек.