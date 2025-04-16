Умная фраза древнегреческого философа Гераклита «нельзя дважды войти в одну и ту же реку», воспринимаемая многими, как аксиома, на практике не работает. Нет, возможно, где-то она оправдывает себя, но в Баку сей афоризм дает существенный сбой. Периодически, посезонно.

Городские коммунальные службы с завидным постоянством наступают на одни и те же грабли, в прямом смысле входят в одну и ту же реку (а вместе с ними жители и гости Баку – авт.), и тем самым ставят под сомнение мудрость философа.

Живи сегодня Гераклит в Баку, он не только бы отрекся от своих слов, но и перестал философствовать раз и навсегда.

Вы будете смеяться, но в столице нашей страны опять пошел дождь. Ну, бывает, не всегда же нам нежиться в лучах солнца, случаются и осадки.

И каждый раз, когда, по словам Роберта Рождественского, «течет с небес вода обыкновенная», жизнь бакинцев приобретает необыкновенные черты. Они, нарушая все законы физики, в короткий срок оказываются в другом городе – Венеции. Без самолетов, пароходов, велосипедов, воздушных шаров и прочих видов транспорта.

Создается впечатление, что городские власти делают все, чтобы во время и после дождей бакинцам не было скучно. Стоит признать, что каждый раз они добиваются своей цели. Не только не скучно, но и чертовски дискомфортно. Если обрисовать картину двумя словами, в Баку потоп.

За два дня до сегодняшнего апрельского дождя Объединенная служба водоснабжения крупных городов, действующая при Государственном агентстве водных ресурсов, бодро, даже можно сказать, не без гордости распространила сообщение:

«В преддверии ожидаемых ливней в Баку и на Абшеронском полуострове Объединенная служба водоснабжения крупных городов, действующая при Государственном агентстве водных ресурсов, принимает превентивные меры».

Согласно сообщению, «превентивными мерами являются промывка канализационных коллекторов, очистка смотровых колодцев и дождевых решеток для обеспечения отвода дождевых и сточных вод. Также проводится проверка и ремонт оборудования на насосных станциях».

Не знаю как других, но меня заявление вышеотмеченной службы обнадежило, даже окрылило. Коммунальные службы знакомы с прогнозом погоды на ближайшие два дня, значит, подготовятся, примут профилактические меры. То есть, никаких полноводных рек, текущих по улицам города, как это было ранее, мы не увидим.

Но сегодняшняя горькая реальность показала, что девиз коммунальных служб «buralarda ol» («как бы не так») – бессмертен. Гераклит опять оказался в «пролете».

Ряд ключевых магистралей Баку затопило, от станции метро «Гара Гараев» до станции «Кёроглу» на улице Мехди Аббасова из-за скопления воды на дороге образовалась огромная пробка. Вода проникает даже в салон больших пассажирских автобусов.

В настоящее время техника МЧС откачивает воду с дороги. Одновременно к станциям «Гара Гараев» и «Нефтчиляр» наблюдаются многокилометровые пробки.

Ко всему прочему, ситуация ухудшается тем, что дождь сопровождается сильным ветром. Справедливости ради стоит отметить поистине героическую (без всякой иронии) работу сотрудников МЧС, которые эвакуировали из подтопленных районов Баку около 20 человек.

Объединенная служба водоснабжения вновь выступила с сообщением, но предыдущей бодрости в нем не было.

«Сильные и непрекращающиеся ливни, обрушившиеся на Азербайджан в последние дни, создали серьезные проблемы для коммунальных служб страны. Ливневые канализации и дренажные системы, не рассчитанные на столь интенсивный поток воды, не справляются с ее быстрым отводом. Хотя дренажные системы функционируют, непрерывный характер ливней мешает полностью справиться с потоками дождевой воды.

В связи со сложной ситуацией, возникшей в результате проливных дождей в различных частях страны, служба перешла на усиленный режим работы. Руководители районных водоканалов и весь персонал непрерывно трудятся над откачкой скопившейся воды, очисткой ливневых коллекторов и восстановлением их работоспособности», — отметили в ведомстве.

Мы уже не задаемся вопросами русских классиков «кто виноват?» и «что делать?», понимая их бессмысленность. Но поинтересоваться, почему картина водного апокалипсиса повторяется без изменений в лучшую сторону, все же рискнем.

Впрочем, на этот вопрос еще в октябре прошлого года (очередной потоп в Баку) ответил пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу.

По его словам, главной причиной является «природное явление, как чрезмерное превышение нормы осадков» (кто бы сомневался). Кроме того, существенным препятствием для решения проблемы является то, что большинство наших коллекторов заблокированы, залиты бетоном.

Кто и зачем принял столь «мудрое решение» — вопрос второстепенный. С октябрьского потопа до сегодняшнего апокалипсиса прошло полгода. Неужели нельзя было за это время разблокировать коллекторы? Ответа нет.

Кстати, вы знаете, что международный аэропорт в Физули был построен за 8 месяцев? Выходит, что у нас легче построить аэропорт, чем разблокировать коллекторы. Волшебная страна…