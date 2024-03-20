Границы Украины с Европейским союзом должны быть разблокированы как для военных, так и для гражданских целей, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Границы должны быть разблокированы, потому что с военной и гражданской точки зрения нам нужен свободный транзит между Украиной и Европейским союзом», — сказал Боррель на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Он добавил, что проблемы, ставшие причиной блокирования границы польскими фермерами и перевозчиками, нужно решать по-другому, а не таким способом.

По данным украинской Госпогранслужбы, польские фермеры блокируют пять пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.