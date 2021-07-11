Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.

Согласно релизу канцелярии Рабиа, за первое полугодие 2021 года заметно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал судов. Так, согласно статистике администрации канала, с января по июнь 2021 года водную артерию, соединяющую Средиземное и Красное моря, прошли 9763 суда, что на 217 судов больше чем за аналогичный период прошлого года.