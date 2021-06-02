«Если правые партии получат правительство и парламент, то у нас будут серьезные проблемы внутри страны, то есть приостановка социальных программ, будет проблема с экспортом, потому что правые хотят отказаться от статуса наблюдателя при ЕАЭС, у нас начнутся преследования экономических агентов. Я не исключаю, что в этом случае после парламентских выборов в стране будут массовые протесты», — заявил Додон в эфире телеканала Ren Moldova.