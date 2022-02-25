Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева объявила, что досрочно отказывается от полномочий депутата нижней палаты парламента Мажилиса. «Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — приводит ее заявление издание Zakon.kz в пятницу, 25 февраля.

«Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», — цитирует издание обращение Дариги Назарбаевой, подчеркнувшей, что «трагические январские события» показали, что «без мирного неба, без единства народа Казахстана, не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны».

ЦИК Казахстана подтвердил поступление заявления Назарбаевой и постановил внести в Мажилис представление о досрочном прекращении ее депутатских полномочий. (DW)