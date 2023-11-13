Казахстанский предприниматель и младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат умер в возрасте 70 лет.

Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Х пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — написал он.

В 2022 года сообщалось, что у Болата Назарбаева обнаружили рак гортани, осложненный внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом. 4 ноября казахстанские СМИ писали, что брат первого президента республики был госпитализирован с повторным инфарктом.