Дочь Дмитрия Крамаренко завоевала в Баку две медали

В соревнованиях на Национальной арене гимнастики стали известны медалисты выступлений с обручем и в индивидуальной программе с булавами, передает Report.

Первое место в программе с обручем заняла представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 27.150 очков. Российская гимнастка Лала Крамаренко с 26.850 очками завоевала серебро, а представительница Беларуси Алина Харнаско с 26.000 – бронзу.

17-летняя спортсменка в индивидуальной программе с булавами набрала 27.150 очков. С этим результатом она стала третьей.

В данном виде соревнований золотую медаль завоевала Линой Ашрам (Израиль), серебряную – Боряна Калейн (Болгария).

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью тренера вратарей сборной Азербайджана и российской команды ЦСКА Дмитрию Крамаренко.

| 2021-05-09T22:28:19+04:00 9 мая 2021, 21:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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