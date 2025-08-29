Юниорская сборная Азербайджана по боксу приняла участие в международном турнире «Один пояс, один путь» в рамках учебно-тренировочного сбора в Китае.

Как сообщает İdman.biz, наша команда завершила соревнования, прошедшие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, с четырьмя медалями. В турнире приняли участие сборные 19 стран.

Победителем турнира стал наш боксер Хагверди Гасанов (63 кг). В финале он одолел казахстанца. Сафтар Мамедзаде (+80 кг) завоевал серебро, Рауль Гейдарли (57 кг) и Адиль Залов (70 кг) — бронзу.

Отметим, что наша сборная продолжает подготовку к Играм стран СНГ в Китае. Наша сборная вернется в Баку первого сентября.