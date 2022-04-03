Представители грузинского добровольческого батальона в Гостомеле Киевской области показали свое отношение к России. Бойцы сожгли российский флаг.

Соответствующее видео обнародовали в YouTube.

Добровольцы из Грузии сожгли флаг РФ на фоне разбитого Ан-225 «Мрия». При этом бойцы выкрикивали «Слава Украине».

На кадрах видно, что с первого раза у военных не вышло поджечь ткань. Тряпка оказалась очень тонкой, поэтому легко порвалась. Сгорел российский флаг уже на земле при помощи нескольких зажигалок.

Госпредприятие «Антонов» призвало учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

Командир уничтоженного оккупантами крупнейшего грузового самолета в мире Ан-225 «Мрия» Дмитрий Антонов одним из первых попал на аэродром Гостомеля после его освобождения. По его словам, уцелели некоторые двигатели, элементы крыла, стойки шасси, но оценку пригодности этих узлов будет давать экспертная комиссия. На фюзеляже самолета видны многочисленные дыры от попаданий снарядов. Часть самолета сгорела в результате пожара, крылья и нос после многочисленных обстрелов лежат на земле.