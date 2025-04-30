Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что искусственный интеллект генерирует до 30% кода в проектах компании, и эта доля продолжает расти.

Об этом он сказал во время публичного разговора с генеральным директором Meta Марком Цукербергом, пишет delo.ua со ссылкой на cnbc.com.

«Возможно 20%, 30% кода, который сегодня находится в наших репозиториях, и некоторые из наших проектов, вероятно, все написаны программным обеспечением», — отметил Наделла.

По его словам, некоторые проекты компании полностью написаны с использованием инструментов искусственного интеллекта.

В ответ на вопрос Наделли Цукерберг отметил, что Meta создает модели искусственного интеллекта, способные разрабатывать будущие поколения моделей, в том числе новые версии Llama. Он также спрогнозировал, что уже в следующем году примерно половину разработки программного обеспечения компания передаст искусственному интеллекту — и эта цифра, по его ожиданиям, будет только расти.

Microsoft и Meta, вместе нанимающие десятки тысяч разработчиков, присоединяются к ряду технологических компаний, которые открыто признают, что ИИ все активнее заменяет часть работы людей.

Так, в октябре 2024 года генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что более 25% нового кода в компании уже пишет ИИ.