До 2026 года будет разминировано в общей сложности 280 тыс. га освобожденных от оккупации территорий.

Это нашло отражение в плане мероприятий «I Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики».

Согласно плану мероприятий, ANAMA совместно с Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям должна выполнить эту задачу.

В то же время в 2022-2025 годах должна быть обеспечена разминирование 215 тыс. га территорий.