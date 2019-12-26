Дмитрий Песков: «Сложно контролировать передвижение всех граждан»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в Ливии находятся «российские наемники», передает корреспондент «Газеты.Ru.

Представитель Кремля отметил, что после свержения режима Муамара Каддафи Ливия стала пристанищем для наемников из разных стран.

«Это все — последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», — заявил Песков.

На вопрос журналиста о том, что в Ливии могут быть российские наемники, он ответил, что очень сложно контролировать передвижение всех граждан.

«Вы знаете, например, что в Сирии, и президент об этом тоже говорил, в тюрьмах, которые находятся, например, под контролем курдов, очень много выходцев из нашей страны» — добавил пресс-секретарь.

| 2019-12-26T13:49:57+00:00 26 декабря 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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