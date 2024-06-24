Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Запад должен ускорить поставки военной помощи. Об этом на заседании Совета министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 24 июня.

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot и SAMP/T, постоянных поставках ракет к ним, артиллерийских систем и снарядов, ракет дальнего радиуса действия, беспилотников и систем РЭБ, отметил чиновник.

По его словам, дополнительное вооружение и поддержка ударов по РФ западным вооружением имели существенное значение для стабилизации ситуации в Харьковской области.

“Последние события на Харьковщине демонстрируют, что украинцы способны побеждать при наличии необходимых средств. Должны обеспечить, чтобы российские самолеты не могли подлетать на расстояние, необходимое для применения управляемых авиабомб”, — резюмировал Кулеба. (корреспондент.net)