В итальянских медиа распространилась информация о том, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уехал в Польшу. Однако в его пресс-службе уверяют, что он уехал в запланированную командировку и вернется из него 20 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Кулебы.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera, которому экс-министр дал интервью, написало, что он уехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу.

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. (…) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — высказался экс-глава МИД Украины.

По словам Кулебы, он уехал из страны за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. Он подчеркнул, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в Вооруженных силах Украины в рамках мобилизации. По словам экс-министра, запрет на выезд из страны является для него серьезной угрозой из-за его преподавания в вузах стран Европы и США.

Однако в пресс-службе Кулебы зявляют, что информация в медиа «подана некорректно». Там подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, но подчеркнули, что эксминистр уехал в командировку к обнародованию постановления.

В пресс-службе рассказали, что через Польшу он поехал на международную конференцию World Knowledge Forum — 2025 в Сеуле. Там бывший глава МИД примет участие в панельной дискуссии по теме «Перевооружение Европы» и выступит на тему «Уроки войны в Украине».

После этого он посетит Польшу для участия в другой конференции, а 20 сентября уже должен вернуться в Украину — в тот день он должен выступить на публичном мероприятии «Кураж» в Киеве.

Напомним, ранее в сети уже распространяли информацию, что Кулеба уехал из Украины, когда стало известно, что он получил работу старшего научного сотрудника в Центре науки и международных отношений Белфера – исследовательском центре при Гарвардском университете США.

Однако в самом центре объясняли, что, работая там, Кулеба будет оставаться в Украине, несколько раз посещая город Кембридж, где расположен Гарвард.