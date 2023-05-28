России не нужды стандарты, грубо навязанные извне, для страны наступило время самоопределения и борьбы за право быть самими собой.

Как передает Росбалт, об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

По его мнению, культура и искусство сегодня оказались» в эпицентре геополитического противостояния», а все, что связано с Россией пытаются «отменить».

Путин выразил уверенность в том, что у молодых, «по-хорошему дерзких», творческих людей — получится по максимуму раскрыть свои таланты и задать новые тренды.

Отметим, что после начала СВО российский президент неоднократно говорил о важности самоопределения России в будущем «многополярном мире», который, по его мнению, будет более справедливым.

Кроме того, Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России. Согласно документу, Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации». В новой концепции также говорится, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений.