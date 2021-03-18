Для развития стартапов другие сферы должны работать в конкурентной среде

Успешные стартапы, создающие новаторские востребованные продукты или предоставляющие новые услуги, выгодны не только для их создателей, но и для государства. Потому во многих странах государство создает условия для их развития. В Азербайджане также в последние годы данной сфере начали уделять внимание.

Перспективным инновационным проектам ранее были выделены гранты в рамках различных проектов со стороны нескольких государственных структур. Информацию, касающуюся стартапов, можно получить на сайте Агентства по инновациям.

Для стартапов предусмотрены различные преференции, и малые и средние предприятия, получившие на них сертификат, на протяжении 3 лет будут освобождены от налогов на прибыль и доход от инновационной деятельности. Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Критерии определения стартапа и правила ведения открытого для общественности реестра инновационных проектов и выдачи стартап-сертификата ранее были утверждены Кабинетом министров. Чтобы получить стартап-сертификат претенденты должны иметь микро- или малый бизнес, быть резидентом-налогоплательщиком, доля учредителей, являющихся субъектами среднего и/или крупного предпринимательства на предприятии, не должна превышать 49 процентов.

Что касается стартапа, то это должен быть инновационный продукт и его производство должно быть конкурентоспособным и осуществляться с целью получения прибыли. К критериям относятся и создание добавленной стоимости путем организации существующих производственных или сервисных процессов в новой форме, формирование добавленной стоимости с внедрением новой технологии.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли подчеркивает, что применение преференций для стартапов можно только приветствовать. Этот шаг приведет к развитию научно-технического производства в Азербайджане.

«Такая практика всегда давала хороший результат, о чем свидетельствует опыт многих стран. Одними из первых подобные преференции были применены в Стэндфордском университете, и сейчас данная территория превратилась в Силиконовую Долину–генератор многих прогрессивных идей и ноу-хау. И у нас они станут стимулом для экономического развития. Преференции, полагаю, будут расширяться, ведь это чувствительная сфера, нуждающаяся в поддержке», – сказал он #.

По словам экономиста, больше должно применяться в стране и венчурное кредитование, которое даст стимул для развития стартапов. Нужно перенимать передовой мировой опыт в развитии данного сегмента, изучая достижения в этой области Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, Китая. Мы должны сами производить технологии, и при этом важно рассмотреть возможности кооперации с другими странами. А для этого нужно привлекать инвестиции, для чего в свою очередь необходимо применение фискальных и кредитных преференций.

Экономист Натиг Джафарли также отмечает, что решение об освобождении от налогов и оказание помощи стартапам со стороны государства – позитивный шаг. Но эксперт считает, что критерии стартапов должны быть более четкими. Чаще всего стартапы в нашей стране связывают с IT сферой, однако они могут быть самыми разнообразными и порой совсем неожиданными.

«Если будут нормальные условия для развития стартапов внутри страны, если другие сферы, прежде всего сфера производства и сфера услуг будут работать в конкурентной среде, подстраиваться под нормальный экономический ритм, тогда стартапы будут привлекать внимание и местных, и иностранных инвесторов. Но на сегодняшний день очень много таких «если». Только налоговые льготы не приведут к прорыву в этом направлении. Скажем, в Дубае есть огромные налоговые льготы, но мало кто слышал о дубайских стартапах», – подчеркивает Джафарли.

В Европе и Америке удачные стартапы востребованы представителями большого бизнеса и приносят своим создателям огромную прибыль. Зачастую идеи продают за границу. И у нас есть инвестиционный холдинг, который может работать в этом направлении – покупать и перепродавать удачные стартапы, или развивать их, привлечь дополнительных инвесторов. Существуют разные варианты, но нужны эффективные механизмы.

Но в Азербайджане, по словам экономиста, пока непонятно, какие стартапы будут интересны, и какова будет их судьба в долгосрочной перспективе. Надо учитывать и то, что только одна из 10-15 идей получит продолжение. И вопрос, как справятся с неудачей молодые предприниматели, если их стартап не «выстрелит». Только при комплексном подходе к сфере стартапов можно рассчитывать на создание перспективных продуктов.