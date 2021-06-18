К тексту был прикреплен тизер мультсериала. В нем бурундуки Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Появятся ли в кадре мышь Гаечка, крыс Рокфор и муха Вжик — персонажи из оригинального мультфильма, пока неизвестно.

Мнение пользователей в Twitter о выложенном трейлере нового сериала разделилось. Многие раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят «хуже, чем в старом мультсериале».

«Что с вами случилось, Disney? Этот графический стиль ужасен. Это похоже на то, что люди получали в коммунистических странах в 1960-х. Искусство ухудшается. Просто посмотрите как делали «Чип и Дейл спешат на помощь» в 1989-м!» — высказался один из пользователей.

«Ну да, у нас закончился бюджет, но детям от 6 до 10 очень понравится», — присоединился к обсуждению другой.