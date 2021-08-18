Директор ЦРУ Уильям Бернс уведомил власти Израиля о том, что Вашингтон обеспокоен китайскими инвестициями в крупные проекты в еврейском государстве. Об этом, как передает ТАСС, сообщили источники из числа израильских официальных лиц.

Бернс во время посещения Израиля на прошлой неделе заявил премьер-министру Нафтали Беннету об обеспокоенности американской стороны инвестициями из Китая, «особенно в технологической сфере, и [его] участием в крупных инфраструктурных проектах». Как отмечается, Беннет сообщил Бернсу, что «Израиль понимает опасения США и разделяет некоторые из них».

Один из источников из числа израильских официальных лиц отметил: «В последние месяцы мы начали диалог с администрацией [президента США Джо] Байдена относительно Китая». Он отметил, что США интересовались связями Китая с рядом проектов в Израиле. По словам чиновника, израильская сторона также заострила внимание на том, что американские компании не проявляли участия в указанных проектах.