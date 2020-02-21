Дезинформация или избиение: что выяснится в результате дознания?

20 февраля 2020 года Азербайджанская Национальная платформа Форума гражданского общества Программы «Восточное партнерство» ЕС выступила с заявлением в котором осудила физическое давление на внеочередных парламентских выборах 9 февраля на члена избирательной комиссии Жалю Байрамову (contact.az)

Жаля Байрамова — дочь одного из лидеров оппозиции, студентка 4-го курса юридического факультета Бакинского государственного университета, была наблюдателем с совещательным голосом на избирательном участке №16 Лянкяран-Астаринского избирательного округа, расположенного в селе Шюрюк. После выборов в социальных сетях были распространены видеокадры избиения Жали Байрамовой со стороны проживающей в Ленкарани вынужденной переселенки Азады Керимовой.

Что же стало причиной нападения на Жалю Байрамову?

Как заявил нам заместитель представителя исполнительной власти в селе Шюрук Габиль Аббасов, Жаля Байрамова вместе со своей подругой сама спровоцировала скандал.

«Ее подруга до приезда на своей странице в Facebook оскорбляла жителей Ленкарани. Информация о том, что якобы Азада Керимова ее избила не соответствует действительности. Она ее не била, а тащила за волосы», — сказал заместитель представителя исполнительной власти.

Сама Азада Керимова заявила #, что не жалеет о случившемся.

«Если бы на месте Жали Байрамовой была моя родная сестра, я бы поступила также. Она вместе со своей подругой оскорбляла местных жителей. Я вынужденный переселенец из Физулинского района и пришла на избирательный участок для того, чтобы проголосовать. В тот день моя сестра заболела. Я спросила у членов избирательной комиссии, имею ли я право проголосовать за свою сестру. В это время Жаля Байрамова стала снимать меня на видео. Какое она имеет право это делать?», — сказала Азада Керимова.

«Я действительно вела видеосъемку на избирательном участке. Но я не снимала процесс голосования Азады Керимовой. Она напала на меня вдруг без всякой на то причины», — заявила # Жаля Байрамова.

20 февраля руководитель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов тоже высказался по поводу размещенного в сети видео с кадрами избиения Ж.Байрамовой: «Азада Керимова попросила Жалю Байрамову не снимать ее на камеру. Но та продолжала снимать. Тогда и возник этот спор, изображение которого и было распространено. Потом стали заявлять на весь мир о том, что эта дама была избита и начали жаловаться. А на деле это дезинформация. Потому, что каждый гражданин имеет право потребовать, чтобы его не снимали на видео. Женщина, которую снимали, обратилась в правоохранительные органы. И девушка, которая снимала ее на камеру, будет наказана в соответствии с законом. Теперь другая сторона пытается перехватить инициативу, заявляя о том, что якобы была избита».

21 февраля отец Жали Байрамовой, экономист Губад Ибадоглу написал на своей странице в Facebok, что в отношении его дочери уже возбуждено уголовное дело.

Мы обратились к дознавателю Айхану Агали, который проводит дознание по данному факту. Однако, он отказался ответить на наши вопросы.

Тогда мы связались с главой пресс-службы управления полиции Ленкарана Мухамедом Рзаевым. По его словам, уголовного дело в отношении Жали Байрамовой не возбуждено. «Дознание еще не окончено. После его окончания будет дана соответствующая юридическая оценка происшедшему», — сказал Мухамед Рзаев.

На вопрос, обращалась ли Азада Керимова с жалобой на действия Жали Байрамовой, глава пресс-службы заявил, что ему об этом ничего не известно».

Напомним, что согласно Конституции Азербайджана, каждый гражданин имеет только одно право голоса и не имеет права голосовать за своих родных. А так как избирательный участок это место проведения одной из крупнейших политических кампаний в жизни страны — наблюдатель имеет полное право снимать происходящее на данном участке.