Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с избиением президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей арбитра Халила Умута Мелера, работавшего на минувшем матче чемпионата Турции, где клуб Коджи играл с «Ризеспором» (1:1).
«В футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. События, произошедшие на поле после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», абсолютно неприемлемы, и им нет места в нашем спорте и обществе.
Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики должны быть в безопасности для того, чтобы наслаждаться игрой. Я призываю соответствующие власти обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях», — написал Инфантино в своей социальной сети.
Президент клуба «Анкарагюджю» и еще два человека арестованы после нападения на судью Халила Умута Мелера после матча 15‑го тура чемпионата национального чемпионата между «Анкарагюджю» и «Ризеспором». Об этом сообщает министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Встреча в Анкаре завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Коджа ударил по лицу Мелера, после чего арбитра, упавшего на газон, стали бить ногами другие люди. Судье оказали помощь и увезли в больницу, где он, как сообщили СМИ, заявил о завершении карьеры.
Чиновник отмечает, что глава клуба и еще двое подозреваемых арестованы по обвинению в «нанесении увечий государственному служащему на спортивной площадке в связи с выполнением им служебных обязанностей».
Ранее во вторник было объявлено, что по решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах переносятся на неопределенный срок.