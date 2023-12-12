Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с избиением президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей арбитра Халила Умута Мелера, работавшего на минувшем матче чемпионата Турции, где клуб Коджи играл с «Ризеспором» (1:1).

«В футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. События, произошедшие на поле после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», абсолютно неприемлемы, и им нет места в нашем спорте и обществе.

Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики должны быть в безопасности для того, чтобы наслаждаться игрой. Я призываю соответствующие власти обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях», — написал Инфантино в своей социальной сети.