Окружной суд Варшавы выписал ордер на арест юриста Томаша Шмидта, который ранее покинул Польшу. Его обвиняют в передаче секретных сведений разведкам России и Беларуси. В мае стало известно, что Шмидт уехал в Беларусь и просит там политического убежища.

В Польше Шмидт работал судьёй Воеводского административного суда столицы. Ещё раньше он занимал пост директора юридического отдела в Национальном совете юстиции. Он лишился должности после судейского скандала в 2019 году. Тогда его жена была разоблачена как человек, публикующий в интернете компромат на судей, выступающих против судебной реформы, устроенной правящей партией. Скандал привёл к отставке заместителя министра юстиции и нескольких судей.

6 мая Шмидт, приехав в Минск, дал там пресс-конференцию, на которой заявил, что выражает протест против политики Польши в отношении России и Беларуси, и просит убежища у белорусских властей. По его словам, дома он подвергался преследованиям и угрозам «за самостоятельную политическую позицию». Видеозапись его заявления была передана по российскому телевидению, сообщил «Голос Америки».

Уже 8 мая Прокуратура Польши возбудила в отношении Шмидта дело о шпионаже. По мнению прокуратуры, Шмидт передавал иностранным спецслужбам секретную информацию. Он был объявлен в национальный розыск, заочно арестован и лишён судейской неприкосновенности. Однако Интерпол отказался выдать международный ордер на арест Шмидта по запросу польских властей, поскольку счёл его преследование политическим.

В новом постановлении Национальной прокуратуры Польши говорится: «Собранные доказательства однозначно указывают на то, что Томаш Шмидт принимал участие в гибридной войне, которую Беларусь и Российская Федерация вели против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских государственных СМИ, распространяя заявления через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, изображающих Польшу как зависимое лицо в международных отношениях. Стремился спровоцировать конфликт с Россией и Беларусью, чем действовал во вред Польской Республике».

С таким ордером Томаш Шмидт может быть арестован в любой из стран Евросоюза и передан польским властям. В Польше по обвинению в шпионаже ему может грозить лишение свободы от восьми лет до пожизненного. (svoboda.org)