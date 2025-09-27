Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест бывшего президента арабской республики Башара Асада. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на верховного судью.

«Был заочно выдан ордер на арест <…> Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа 2011 года», — сообщил судья агентству. Данное решение, по его словам, «открывает путь для международного преследования».

Экс-президенту Сирии предъявлены «обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смертям, и лишении свободы». Ордер был выдан на основании иска, поданного родственниками жертв событий в Дераа, произошедших в 2011 году.