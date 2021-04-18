Деятели культуры со всего мира требуют допустить врачей к Навальному

Свыше 70 западных музыкантов, актеров и писателей подписали открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, потребовав обеспечить российского оппозиционера Алексея Навального доступом к медицинской помощи, сообщает Голос Америки.

Как говорится в письме, состояние здоровья Навального, содержащегося в одной из самых строгих, по словам правозащитников, российской колонии, «стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи».

«Мы призываем вас, господин Президент, сделать все для того, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в которых он срочно нуждается, и на что он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме.

Обращение подписали 78 актеров, музыкантов и писателей, в том числе пять лауреатов Нобелевской премии по литературе — Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук.

Кроме того, среди авторов письма — известные актеры Иэн Маккелен («Властелин колец», «Люди Икс»), Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Молодой Папа», «Искусственный разум»), Бенедикт Камбербэтч («Холмс», «Доктор Стрэндж», «Игра в имитацию»), Дэвид Духовны («Секретные материалы», «Блудливая Калифорния»), Рэйф Файнс («Английский пациент», «Список Шиндлера»), Алан Камминг («Дети шпионов», «Люди Икс»).

Также свои подписи под обращением к президенту России поставили известные композиторы и музыканты (фронтмен Radiohead Том Йорк), телеведущие (Стивен Фрай), кинорежиссеры (Джей Джей Абрамс), дизайнеры, историки и философы. К обращению также присоединились многие публицисты и писатели: Джоан Роулинг (серия книг о Гарри Поттере), Майкл Ондатже («Английский пациент»), Патрик Зюскинд («Парфюмер») и другие.