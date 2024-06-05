Регламентированы часы работы участковых врачей и медицинских сестер в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (городских и детских поликлиниках), а также в сферах их обслуживания.

Об этом сообщает # со ссылкой на TƏBIB.

Отмечено, что 4 часа рабочего дня они будут проводить в поликлинике, а 2 часа — на участке в целях оказания медпомощи гражданам и проведения медосмотров.

Участковые врачи должны будут ежедневно посещать пациентов, состоящих на диспансерном учете, пожилых людей (не менее 2 пациентов), а на следующий день записывать эти медицинские вызовы и активные поездки в соответствующем журнале регистрации (журнал TQS31).

Наряду с этим, будет проводиться опрос среди граждан о качестве оказания услуг с целью оценки деятельности участковых врачей. В то же время врачей усилен контроль за работой врачей в медицинских учреждениях.