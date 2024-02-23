По состоянию на пятницу, 23 февраля, более 92 тысяч человек отправили обращения в Следственный комитет России с требованием выдать тело политика Алексея Навального его семье. Это следует из статистики на сайте правозащитного проекта «ОВД-Инфо», через которую можно отправить обращение.

Формат работы с подобными официальными обращениями в СК регулируется Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По закону чиновники обязаны ответить на обращение в течение 30 дней. Для удобства отправки таких писем по различным поводам «ОВД-Инфо» создали сервис «Дятел».

Число писем в СК по поводу смерти Навального стало рекордным в истории сервиса, рассказали правозащитники изданию «Медуза». Самое большое число обращений в прошлый раз отправляли в поддержку 64-летнего Игоря Барышникова из Калининградской области, осужденного за «фейки» про российскую армию — было более шести тысяч.

В «ОВД-Инфо» подчеркивают, что по закону за факт обращения в Следственный комитет преследовать человека нельзя, даже если в письме есть критика органов. «Сам факт подачи вами обращения — публичная информация, но его содержание и ваши личные данные разглашать нельзя. Таким образом СК РФ не может оказать давление за обращение», — полагают правозащитники.

Юрист «Первого отдела» Макс Оленичев в разговоре с «Медузой» напомнил, что «в России не существует верховенства права, поэтому абсолютно безопасных акций не осталось». (DW)