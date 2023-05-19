Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и группы «Сила народа» Ираклий (Дачи) Берая устроили потасовку в пятницу на пленарном заседании.

Как передает ТАСС, кадры потасовки в прямом эфире транслировал грузинский телеканал TV Pirveli.

В парламенте проходили слушание главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Вашадзе попросил слово. Во время выступления он раскритиковал власти за возобновление прямого авиасообщения с РФ и обвинил их в дружбе с властями России. Это вызвало негодование у представителей большинства.

После выступления Вашадзе вернулся на свое место, где вступил в словесную перепалку с Берая, который встал и накинулся на оппозиционера. Депутатов разняли парламентские приставы. Ситуацию удалось урегулировать. Депутаты продолжили обсуждать деятельность главы МВД.

Ранее в пятницу самолет авиакомпании «Азимут» приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. Прямые авиарейсы также ежедневно будет осуществлять с 20 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.