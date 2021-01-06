Депутаты ММ будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Казахстане

Депутаты Милли Меджлиса 7 января совершат поездку в столицу Казахстана город Нур-Султан для наблюдения за ходом парламентских выборов в этой стране.

Как сообщили АПА в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутат Арзу Нагиев будет наблюдать за ходом выборов по линии Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ, а депутат Нагиф Гамзаев – по линии ТЮРКПА.

Во время выборов, которые пройдут 10 января наши депутаты побывают на ряде избирательных участков, будут наблюдать за ходом выборов, активностью избирателей.

Поездка завершится 15 января.

| 2021-01-06T12:13:16+04:00 6 января 2021, 13:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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