Депутаты ММ будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Казахстане

Депутаты Милли Меджлиса 7 января совершат поездку в столицу Казахстана город Нур-Султан для наблюдения за ходом парламентских выборов в этой стране.

Как сообщили АПА в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутат Арзу Нагиев будет наблюдать за ходом выборов по линии Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ, а депутат Нагиф Гамзаев – по линии ТЮРКПА.

Во время выборов, которые пройдут 10 января наши депутаты побывают на ряде избирательных участков, будут наблюдать за ходом выборов, активностью избирателей.

Поездка завершится 15 января.