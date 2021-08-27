Депутаты, видные общественные и политические деятели, председатели общественных организаций, руководители СМИ и журналисты обратились к президенту Ильхаму Алиеву по делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.

Обращение подписали 101 человек, в числе которых председатель Совета прессы Афлатун Амашов, главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмет Бабаоглы, главный редактор газеты «Ики сахил» Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты «Сес» Бахруз Гулиев, главный редактор “525-ci qəzet” Рашад Меджид, главный редактор газеты «Шарг» Акиф Ашырлы, депутаты Рашад Махмудов, Азер Бадамов, Фазиль Мустафа, Рази Нуруллаев и др.

В обращении отмечается:

Уважаемый господин Президент!

Наше обращение касается бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Вагиф оглы Гулиева, в отношении которого 2 апреля 2021 года было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 314-2.3 Уголовного кодекса.

Расим Гулиев неоднократно подвергался давлению и угрозам в 1988-93 годах как один из лидеров студенческого движения в общественно-политических процессах в качестве сторонника Гейдара Алиева, а также за организацию митингов против «возрастного ценза», обсуждаемого в Милли Меджлисе. Он был арестован в декабре 1992 года, подвергся гонениям как политический заключенный и был освобожден в феврале 1993 года по настоянию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Доводим до вашего сведения, что Расим Гулиев с 1992 года участвует в деятельности партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и был избран членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии с I по VII съезды ПЕА. В 1996-2001 годах работал корреспондентом, заведующим политотделом, заместителем главного редактора газеты «Сес», а также инструктором отдела международных отношений и политических партий Центрального аппарата ПЕА. Он также представлял ПЕА в Совещательном меджлисе партий.

Расим Гулиев в 2000 году возглавлял избирательную комиссию 29-ого Сабаильского избирательного округа. С 2001 по 2018 годы он занимал различные должности в Исполнительной власти города Баку, а в 2010-2018 годах занимал должность руководителя аппарата этого органа. В 2015 году награжден Вами медалью «За отличие на государственной службе». Он уволился по собственному желанию в 2018 году и стал генеральным директором информационного агентства «Ses». В 2018 году основал Общественное объединение Аналитический информационный центр «РЕСУРС», а с апреля 2019 года работает в идеологическом отделе Центрального аппарата ПЕА.

Расим Гулиев является автором сотен научных статей и диссертантом Института философии и социологии НАНА. В настоящее время он находится на стадии защиты своей научной работы.

Отметим, что Расим Гулиев является верным, благородным и дисциплинированным государственным служащим, который за время своего пребывания в должности с достоинством с честью и точностью выполнял возложенные на него задачи и никогда не предавал интересов государства. Он был известен в обществе как интеллектуальный патриот, который во время нахождения на должности обеспечивал защиту граждан и создал положительный имидж в общественном мнении. Он долгое время страдает хроническими заболеваниями, а сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем. В настоящее время он проходит лечение в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Минюста. На его иждивении находится престарелая больная мать, малолетняя дочь и двое маленьких внуков.

Ваше превосходительство!

Учитывая вашу чуткую, внимательную заботу и внимание к гражданам, известным общественным и политическим деятелям, представителям институтов гражданского общества, мы верим, что вы дадите Расиму Гулиеву еще один шанс и дальше служить государству и обществу. Надеемся, что вы примете во внимание нашу просьбу, которая поможет объективному рассмотрению уголовного дела против него, что в конечном итоге привет к оправдательному приговору.