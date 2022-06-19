Украинские защитники приближаются к Мелитополю, есть надежда на освобождение города от врага.

Об этом городской голова Иван Федоров сообщил в видеообращении.

По словам Федорова, на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

«Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодня наши героические вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация — в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные Силы», — сказал он.