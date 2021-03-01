Деньги — в воздух, деньги — в море!

Или почему пора разобраться с авиационными и морскими монополиями в Азербайджане

(специально для «Зеркала»)

Вам дороги ваши деньги, дорогие сограждане? Глупый вопрос, скажете вы, а кому они не дороги? Ну, судя по тому, что у нас в стране происходит, ощущение такое, будто нашим гражданам на свои собственные деньги как-то наплевать. Как и на отношение к ним. Иначе с такими монстрами монополий, какие у нас ведают авиацией и морскими сообщениями, давно бы уже разобрались. Впрочем, как раз недавно за них таки взялись, и надеемся – взялись всерьез. Потому что существующие на наши с вами деньги структуры, которым полагается приносить в страну доход, заняты тем, что кормят маленькую группу своих управленцев, а не нашу с вами экономику, а значит – наши с вами семьи, и наших детей. Я не буду вдаваться в сложные экономические нюансы, и расскажу вам простым, человеческим языком, почему именно с этими монополиями следует наконец разобраться и навести порядок. Потому что все эти пандемии рано или поздно заканчиваются, человечество не впервые сталкивается с такими проблемами, и вполне успешно их решает. И с «короной» оно разберется, и мы вернемся к своей жизни… Только хотелось бы, что бы вернувшись, мы учли те ошибки, которые наделали, и разобрались со слабыми звеньями в нашей экономике. Вернее – очень даже сильными… но не в нашу пользу!

Деньги, брошенные в воздух

За почти тридцать лет нашей независимости «АЗАЛ» превратился в самого настоящего монстра. Эта структура не просто взяла под свой контроль весь воздух над страной, она контролирует практически все сопутствующие направления, начиная от политики авиасообщений и до наземных служб и управления аэропортом. Фактически, государственная авиакомпания превратилась в самое настоящее министерство авиасообщений, чуть ли не единолично формируя всю стратегию этой важнейшей отрасли.

На практике это выглядит так: к примеру, страна хочет развивать туризм, но… Интересы монополиста и его политика делают так, что обычному гражданину сегодня выгоднее лететь практически в любую страну через соседнюю Грузию, и даже порой через не совсем соседнюю Украину. А уж о том, насколько дешево будет прилететь иностранному туристу в Азербайджан, благодаря устанавливаемым «Азал» тарифам, и говорить не стоит. О да, нам будут напоминать о субсидируемых государством рейсах с пониженными тарифами для привлечения иностранного турпотока? Что, простите? Субсидируемыми государством? А с какого такого рожна? Почему государство, которое вообще-то это мы, это наши с вами деньги из наших с вами налогов, должно содержать монополиста который и так получил полный карт-бланш, и все возможности, чтобы рубить сверх-прибыли все эти годы?

Давайте вспомним, что практически на все модернизации, на покупку всего того авиапарка, которым «Азал» гордится, денежки выделялись не из их прибылей, а из наших с вами карманов, то бишь из госбюджета. А что за это получили мы, граждане этой страны? Может, какие-то супер-пупер поступления в бюджет, чтобы потом эти деньги платились врачам, педагогам, шли на решение социальных проблем? Да ни черта подобного! Все эти деньги уходили в тот же воздух, которых контролируется «Азал» и кучкой его топ-менеджеров. А уже из этого воздуха они эти деньги, видимо, забирают… сами догадайтесь, в какие карманы. Но уж явно не в специальные фонды самой компании «на черный день». Потому как стоило наступить кризису из-за пандемии, и «Азал» начал опять просить помощи из бюджета.

Ну ок, скажет кто-то (скорее всего, получавший какие-либо ништяки и подачки с барского стола монополиста, подкидывавшего иногда ничтожную халяву иным блогерам ради позитивного имиджа), зато у них супер-качество обслуживания, и кормят на борту хорошо, и вообще… А что – вообще? Была ли эта компания, как это принято говорить среди молодых менеджеров на их менеджерском сленге, «френдли» по отношению к нам, гражданам Азербайджана? Нет, не была!

Достаточно вспомнить жесткие правила и постоянные ограничения прав пассажиров, то и дело вводимые руководством компании якобы ради безопасности, ради мифического улучшения сервиса, которые на деле оборачивались регулярными дискриминациями пассажиров-соотечественников. Довольно вспомнить тот невероятный снобизм, с которым не частная, на минуточку, а государственная компания нашей страны, вела себя по отношению к своим клиентам, как обычным, так и порой к корпоративным. И уж конечно, непременно надо вспомнить о том, как повел себя «Азал» по отношению к своим обязательствам перед пассажирами в период пандемии.

Итак, еще раз напоминаю – компания эта государственная. То есть, как бы по определению – наша с вами, существующая на наши деньги, и получившая все эти монополистические возможности якобы для защиты интересов наших граждан. Граждан, у которых эта самая компания собрала деньги в качестве предоплаты за предстоящие полеты в прошлом году, и… отменив эти самые полеты, НЕ ВЫПЛАТИЛА их обратно. Кто-то опять скажет в защиту монополиста: но ведь форс-мажор, но ведь пандемия! Тогда объясните мне, почему другие авиакомпании, которые не имеют в нашей стране всех тех преимуществ, не получают денег из нашего бюджета, честно выплатили все до копейки, и только наш родной «Азал» встал в позу самой пострадавшей и несчастной жертвы этой пандемии, и заявил, что заплатит… ну, когда все вернется на круги своя, когда восстановятся рейсы… Простите, а с какого-такого рожна мы должны платить из своего кармана за убытки авиакомпании, которая, между прочим, все эти годы делала сверх-профит благодаря предоставленным НАМИ – ЕЙ возможностям? Почему руководство «Азал» резко решило игнорировать принцип, согласно которому государственные компании имеют не только коммерческие обязательства (которые успешно проваливает, судя по бесконечным просьбам дотаций из бюджета), но и обязательства СОЦИАЛЬНЫЕ?

Все это вопросы пока что риторические, звучащие в воздух, тот самый, в который уже ушли наши с вами деньги, и который управляется этим самым монополистом. Но ясно одно – пока наше с вами государство не возьмет под полный контроль этого монстра, который внаглую игнорировал все эти годы политику нашей страны, и кстати, ее президента, от социальной, и до развития туризма, пока монополист не будет укрощен, развития нам не видать. Как и наших с вами денег.

Деньги, утопленные в море

Отдельно и вкратце пройдемся и по делу морскому. Согласно указу президента, помимо «Азал», под контроль попечительского совета, назначенного государством, перешел еще и международный порт морских сообщений. Для меня эта новость была особо радостной, поскольку я имел печальный опыт быть пользователем-клиентом услуг этого еще одного нашего монополиста. И могу с полной ответственностью сказать, что если взять, к примеру, наш порт в Аляте, то худшего сервиса представить себе просто нельзя. Ощущение, что время там застыло, и осталось где-то в девяностых.

Для начала, возможность купить билеты он-лайн даже в период пандемии тупо отсутствовала. Нет, сайт вроде бы работал, но попытка оплатить билет с карточки любого банка не проходила. На вопросы, что делать и как быть, предлагалось приехать из Баку в Алят (в период пандемии, помним?) и оплатить все наличными. Ок, квест «доберись до порта, чтобы купить билет в период лок-дауна» вроде выполнен, однако с нюансами… Первое – билет вам выдадут не на бланке строгой отчетности (у нас вроде законодательство соответствующее имеется, не?), это будет некая бумажка, которая вроде гарантирует вам международную (!!!) перевозку, но НЕ гарантирует оговоренного места на борту. То есть вероятность, что придется решать, в какой каюте вам находиться и в каких условиях плыть, уже оказавшись на борту парома – почти сто процентов. Мы, во всяком случае, с этим столкнулись на личном опыте.

И, как вишенка на торте – все оплаты ТОЛЬКО наличными. Причем не в самой даже кассе – в отделении «Капитал банка», куда вас направляют оплатить билет, попытка заплатить карточкой не прокатит. Вам скажут, что у них… готовы? НЕТ ПОСТ-ТЕРМИНАЛА, и предложат снять наличные в банкомате. В банке… нет терминала… нормально, нет?

Если нас чему-то и научила жизнь, так это пониманию того, что если где-то избегают безнала, и настаивают на наличных расчетах, значит, кто-то и зачем-то избегает финансового контроля. А если это еще и в таком месте, как международный порт, происходит, то вопросы возникают даже у самого наивного пользователя… А ведь и порт этот, между прочим, государственный. Значит, на наши с вами, бюджетные деньги, существует, и должен, просто обязан приносить прибыль, потому как тоже – монополист в своей сфере деятельности. И значит, эти деньги (напоминаю, наши с вами деньги, потому как у государства своих денег нет, есть только деньги налогоплательщиков, то есть – наши!) «уплыли в море». А если вспомнить, что в экономике, как и в физике, ничто не возникает ниоткуда и не уходит в никуда, значит куда-то эти деньги все-таки ушли. Вот куда?

Наверное, со всеми этими вопросами и полагается разобраться попечительскому совету, назначенному президентом, чтобы привести в порядок тот же порт, «Азал», и даже святая святых нашей экономики, оператора наших с вами природных углеводородных богатств (согласно Конституции) – «СОКАР». Но я лично далек от наивности. Я надеюсь на малое – что мне хотя бы выплатят мои деньги, предоплату за билеты на несостоявшийся рейс, которые я не могу получить уже почти что год. Потому что великие перемены начинаются с малого. Например, с такой малости, как уважение к своим клиентам – принципа, который неведом монополиям в силу их природы. Но помним, что никто и никогда не уважает тех, кто позволяет топить свои деньги в море, и выбрасывать их в воздух. Вот с этим главным вопросом – уважения к тому, кто платит – и следует в первую очередь разобраться нашему президенту и его попечительскому совету. Ведь президент наш – тоже гражданин этой страны, и тоже платит налоги, а значит, там есть и его деньги. Вот пусть за нас за всех с них и спросит. А заодно и потребует вернуть то, что они нам — и ему — должны. Пожалуйста, уважаемый Ильхам Гейдарович, заставьте их вернуть наши деньги из воздуха и из моря. Мне почему-то кажется, что они этот чудесный финт сделать смогут, как бы не отбрыкивались. И я уверен, что у Вас это получится. В вопросе с Карабахом Вы это уже доказали.