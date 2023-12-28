Турецкий ударный беспилотник тяжелого класса ANKA-3 успешно совершил свой первый полет. Об этом в соцсети X сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Беспилотный летательный аппарат ANKA-3, разработанный Аэрокосмической компанией Турции (TUSAS), сегодня успешно совершил первый полет. Надеюсь, что наш самолет благодаря передовым технологиям, дизайну и характеристикам укрепит нашу обороноспособность»

Сам дрон создан по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий, благодаря чему он становится малозаметным для радиолокационных станций.