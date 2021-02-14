Деньги ляжки жгут, Или Страдания бакинского «бревна» в Украине

Неправильно лежать бревном на пути научно-технического прогресса. Неправильно, хлопотно и себе дороже. В этом я убедился сегодня, в день Святого Валентина. С чем ассоциируется этот праздник? Правильно, с тем, что мужчины дарят любимым женщинам цветы и подарки. Подарок можно купить заранее, а вот цветы, ясное дело, нужно покупать свежие. Соответственно, ранним утром 14 февраля. В том-то и оказалась, проблема.

Дело в том, что живу я в славном украинском городе Черкассы. Не первый год живу, но никак не стал за все это время обладателем банковской карточки. Ее, к слову, у меня никогда и в Баку не было. Привык, что деньги, говоря словами героя известного произведения Василия Шукшина, «ляжку жгут». Да и потом, в бакинский период своей жизни, как и в моменты посещения родного города, мне действительно проще было расплачиваться везде наличными.

Думал, что также будет и тут. Какое там! В общем, обзвонил с утреца аж с десяток местных цветочных, осуществляющих доставку букетов на дом. Сразу замечу, что ни в одном из них нет азербайджанца. Ни в качестве продавца, ни в качестве владельца. Прошли те времена, когда именно наши соотечественники ассоциировались с цветочным бизнесом. Сейчас они тут ресторанами владеют и заправляют, дома строят и продают, пекарни у них и прочие торговые объекты. В общем, на совсем иной уровень в общей своей массе выбились.

С одной стороны, оно конечно, хорошо и радостно. Но, с другой стороны, сложно становится азербайджанцу-покупателю без азербайджа-продавца цветов. Не входят, понимаешь ли, в твое положение человека без банковской карточки. Везде, куда бы я сегодня не звонил, отвечали коротко и ясно: перечислите деньги за выбранный букет нам на карточку, а потом ждите цветов в течении дня. Классическое «утром деньги — вечером стулья» в бакинском понимании вопроса.

Во-первых, обидно, что цветы привезут не сразу, а предлагают ждать неизвестно сколько, ибо «заказов много, вы не один желающий». Во-вторых, какое-то поразительное, как для носителя бакинского менталитета, недоверие к человеку, заказавшему букет. «А вдруг мы вам привезем, а вы не выйдите, не заплатите?», — эта фраза была удивительной для уроженца «города ветров». Все попытки объяснить, что нет никакой логики в такого рода «комбинации», когда ты заказываешь цветы, желая порадовать любимую супругу с раннего утра, но потом не платишь за них, не встретила понимания у черкасских продавцов.

Не только они, но и таксисты-доставщики также испытывали какое-то стойкое презрение к наличным деньгам, предпочитая безнал. В общем, требовали все сначала перекинуть средства на карточку, а потом уже дожидаться заказа. Теоретически ситуацию мог бы спасти некий иной азербайджанец из числа друзей или знакомых, что живет близко с цветочным магазином и является владельцем авто. Он вполне мог бы купить все, завести тебе и получить от тебя деньги и огромную благодарность. Но в моем случае и этот вариант отпал. Хотя бы потому, что сюрприз супруге хотелось сделать ранним утром, когда те, кто не связан напрямую с цветочным бизнесом, обычно спят. Тем более что — воскресенье на дворе.

В общем, с грустью вспомнил я родной Баку. Чуть было не запел голосом Анжелики Варум про то, «как хочется вернуться, как хочется ворваться в городок, где все просто и знакомо, на денек». Ведь, в нашем прекрасном городе все привыкли входить в положение друг-друга. И уважение к наличным деньгам пока еще сохранено. В общем, позвонил бы я в службу такси, как бывало не раз, попросил бы водителя заехать в ближайший цветочный и привезти мне цветы. Или же позвонил бы в цветочный и, указав домашний адрес, попросил послать цветы домой, расплатившись уже на месте, не карточкой, а купюрами.

Так, повторюсь, бывало не раз, когда я жил в «городе ветров». И, признаюсь, в этом было что-то более понятное, приятное, душевное. А тут — пришлите на карточку, ждите своей очереди. Теплоты никакой, желания войти в твое положение тоже. Сам виноват. Нужно учитывать местные реалии и не лежать бревном на пути прогресса. В общем, сюрприз не получился. Вышел из дому, вроде как за продуктами, а заодно и купил цветы. За наличные. Без всякого предложения перевести на карточку. Так, оказывается можно, и даже нужно, когда ты самолично предстаешь перед продавщицей цветов. Эх….