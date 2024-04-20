Свершилось! Долгожданные законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Об этом пишут все мировые СМИ, с придыханием ожидавшие начала процедуры голосования (21.00 -21.30 по бакинскому времени, 20 апреля, суббота).

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса, большинство в котором в отличие от Палаты представителей имеют демократы, и они уже сигнализировали о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Ожидается, что Сенат сегодня же начнет его рассмотрение и проведет первое голосование (60+ голосов). Второе голосование может быть и через несколько дней – это уже будет финал. Затем законопроект будет подписан президентом США Джо Байденом, который пообещал немедленно подписать закон, как только проект одобрят американские законодатели. После чего законопроект обретет силу закона.

Как передаёт «Голос Америки», все поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.

Речь о четырех поправках:

— Виктория Спарц предлагала исключить из законопроекта четыре положения, связанные с программой PDA, что позволяет Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии;

— Кэт Каммак предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной;

— Марджори Тейлор Грин предлагала «каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля»;

— Кевин Герн сам отозвал свою поправку, в которой предлагал запретить использование средств «Фонда поддержки экономики» для выплаты пенсий.

За поправку Виктории Спартц, которая хотела исключить 8 миллиардов долларов невоенной помощи, проголосовали только 105 человек. За поправку от Марджори Тейлор Грин было 70 голосов. Поправку Кэт Каммак поддержали 148 человек, но этого было мало – она тоже провалилась.

Голосование началось в 20:37 по Киеву (21.37 по бак.вр.). Республиканец Кевин Бак хотел затянуть рассмотрение и вернуть документ в комитет. В течение процедурного голосования, которое длилось пять минут, представители не поддержали Бака.

За сам законопроект №8035 о помощи Украине от США голосовали в течение пяти минут. За отдали голоса 311 представителей — 210 демократов и 101 республиканец поддержали Украину, а 112 республиканцев проголосовали против, 1 воздержался. Во время голосования депутаты махали украинскими флажками.

Что входит в пакет помощи Украине

В тексте документа говорится о выделении Украине 60,84 миллиарда долларов:

— из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения;

— 13,8 миллиарда долларов пойдет на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг;

— 26 миллионов долларов – на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.

Также законопроект должен усилить надзор через требования личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

Теперь в течение 45 дней после Государственный департамент и Министерство обороны США должны предоставить стратегию поддержки Украины. Президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS, но только если решит, что передача ракетных комплексов большой дальности не повредит нацбезопасности и интересам Соединенных Штатов.

Что касается экономической помощи, то законопроект предусматривает выделение 7,85 миллиардов долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходов этих средств – запрет выплат пенсий. В то же время после ноября 2024 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

Журналисты «Голоса Америки» говорят, что в Палате представителей это голосование считают историческим.

И да, действительно, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, которого на протяжении последних месяцев трамписты терроризировали, шантажировали и которому угрожали отставкой, как и предыдущему спикеру, выиграл «украинский гамбит».

Пусть и затянулось на целых полгода рассмотрение помощи этим трем странам, особенно Украине, а после массированной атаки иранских дронов и ракет — и Израилю, и Украина заплатила за нерешительность и слабость самого Джонсона из-за отсутствия даже снарядов жизнями многих мирных жителей и уничтожением энергетической инфраструктуры, однако, в конце-концов, законопроект прошел все-же через Палату представителей. И немаловажную роль в этом сыграла беспрецедентная атака Ирана на Израиль в ночь на 13 апреля. Республиканцам в Конгрессе удалось после этого преодолеть раскол и противостоять авантюрным планам экс-президента Трампа и «маговцев»-трампистов, решающих одну-единственную узкоспециальную задачу – прихода Трампа в Белый дом и завершения украинской войны на его условиях, мало чем отличающихся от путинских.

Похоже, Джонсон заручился поддержкой демократов на случай, если ультраправые трамписты захотят сместить его с должности спикера. Демократы ранее выразили готовность помочь Джонсону, если он пойдет против своих однопартийцев.

И, действительно, 20 апреля великий день и для Америки, и для Украины. Очень верную аналогию с британской политикой умиротворения Гитлера привел нью-йоркский демократ Джеффрис. Как пишет CBS News, он назвал ситуацию «моментом Черчилля или Чемберлена», имея в виду британских премьер-министров во время Второй мировой войны. Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах, наиболее известен политикой умиротворения, которая не смогла остановить Адольфа Гитлера от развязывания войны, а Уинстон Черчиль стал символом противостояния фашизму, мобилизовавшим британцев и запрограмировавшим их на победу любой ценой, и буквально втянувшим Соединенные Штаты в войну на своей стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел поблагодарить Палату представителей США, американских конгрессменов, обе партии и лично спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона за решение об одобрении финасирования военной помощи Киеву. «Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть», – написал Зеленский.

Благодарно вздохнул, думаю, весь цивилизованный мир, очутившийся перед угрозой новых войн и конфликтов из-за непомерных амбиций пары-тройки тиранов и отсутствия в американском политикуме лидеров типа Рональда Рейгана, бросившего вызов «империи зла» и сломавшего ей хребет. Украинцам, оказавшимся волею судьбы на переднем фронте войны с пытающейся вновь возродиться «империей зла», героизма и любви к Родине не занимать. Они в начале войны пошли на врага вилами и топорами. Им не хватает лишь ОРУЖИЯ. Теперь оно будет. Будет и ПОБЕДА!!!